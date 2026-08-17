Bölgede yaklaşık bir haftadır elektriklerin zaman zaman kesildiğini söyleyen esnaf, bazı kesintilerin saatler sürdüğünü aktardı. Çalışmalar nedeniyle Cuma Pazarı çevresinin şantiye görünümünde olduğunu belirten işletmeciler, kesintilerin ne zaman başlayacağı ve elektriğin ne zaman yeniden verileceği konusunda yeterli bilgi alamadıklarını öne sürdü.

ARIZA HATTININ KESİNTİDEN HABERİ YOKTU

Yeni Alanya'ya konuşan bölge esnafından biri, kesinti sırasında AEDAŞ arıza hattını aradığını ancak görüştüğü birimin bölgede elektrik kesintisi olduğuna ilişkin bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Esnaf, sahadaki çalışmayı yürüten şantiye görevlilerine elektriğin ne zaman verileceğini sorduklarında da sağlıklı bir yanıt alamadıklarını ifade etti. Çalışma alanında AEDAŞ adına süreci takip eden bir yetkili göremediklerini belirten işletmeciler, iletişim eksikliğinin mağduriyeti daha da artırdığını dile getirdi.

TURİZM SEZONUNDA KESİNTİ TEPKİSİ

Esnafın en fazla tepki gösterdiği nokta ise çalışmaların zamanlaması oldu. Ağustos ayında turizm hareketliliğinin sürdüğü Alanya merkezinde uzun süreli elektrik kesintilerinin ticareti aksattığını belirten işletmeciler, elektrikle çalışan cihazların devre dışı kalmasının günlük işleyişi doğrudan etkilediğini söyledi.

Bölgedeki bazı esnaflar, altyapı ve yatırım çalışmalarının gerekli olduğunu ancak bu çalışmaların turizm sezonu dikkate alınarak planlanması gerektiğini savundu. İşletmeciler ayrıca planlı bir çalışma söz konusuysa kesinti saatlerinin önceden ve açık biçimde duyurulmasını istedi. Daha önce Alanya’da 17 Ağustos’ta saatlerce sürecek planlı elektrik kesintilerini duyurmuştuk.

ESNAFTAN AEDAŞ YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Cuma Pazarı esnafı tepkisini, “AEDAŞ kışın altı ay kış uykusuna yatıyor, yazın altı ay çalışıyor” sözleriyle dile getirdi. Esnaf, ağır altyapı çalışmalarının sezonun daha sakin olduğu dönemlerde yapılması gerektiğini savundu.

AEDAŞ'ın Alanya'daki yönetim ve saha organizasyonundan şikâyetçi olduklarını belirten esnaflar, çalışmalar sırasında yetkili personelin sahada bulunmasını, kesintiler konusunda arıza hattının güncel bilgilendirilmesini ve işletmelere önceden haber verilmesini istedi.

Esnaf ayrıca turizm sezonunun ortasında yürütülen çalışmaların zamanlamasını eleştirerek, AEDAŞ'tan Cuma Pazarı çevresindeki çalışmanın kapsamı, kesintilerin nedeni ve ne zaman tamamlanacağı konusunda açıklama beklediklerini belirtti.