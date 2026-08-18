Avrupa'da gerçekleştirilen Uluslararası Savunma Tipli Tabancalar Birliği (IDPA) müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden polis memuru Demirtaşlar, büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu. DHA'nın aktardığı habere göre, zorlu parkurlarda üstün performans sergileyen Türk polisi, uluslararası arenada birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Şampiyona boyunca rakipleriyle kıyasıya bir mücadele içine giren Demirtaşlar, turnuva süresince 250 civarında atış gerçekleştirdi. Bu atışlardaki yüksek isabet oranı ve taktiksel hızı, temsilcimize Avrupa'da şampiyonluk unvanını getirdi. Türk polis teşkilatının atıcılık konusundaki yetkinliği, bu uluslararası başarıyla bir kez daha kanıtlanmış oldu.

IDPA YARIŞMALARI NEDİR?

Uluslararası Savunma Tipli Tabancalar Birliği (IDPA) organizasyonları, standart hedef atıcılığından farklı olarak tamamen gerçek hayat savunma senaryolarına dayanıyor. Yarışmacılar, günlük hayatta taşınan standart ekipmanları kullanarak, anlık gelişen tehdit simülasyonlarına karşı refleks ve isabet yeteneklerini sınıyor. Bu durum, müsabakaları sadece bir spor etkinliği olmaktan çıkarıp, güvenlik güçleri için üst düzey bir taktiksel antrenman platformuna dönüştürüyor.