ALANYA’DA muz üreticilerinin yaşadığı fiyat sorunu yeniden gündemde. Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, üreticinin satış fiyatı ile tüketicinin markette karşılaştığı rakam arasındaki büyük farkın hem üreticiyi hem de vatandaşı mağdur ettiğini söyledi.

Bir yıllık üretim sürecinin ardından hasat dönemine giren çiftçinin muzunu yaklaşık 20 TL bandından satmak zorunda kaldığını ifade eden Hüddoğlu, aynı ürünün market raflarında 120 TL’ye kadar ulaşmasına dikkat çekti.

“ÜRETİCİ 20 TL’YE SATIYOR, MARKETTE 120 TL”

Üretim maliyetlerinin arttığı bir dönemde çiftçinin ürününden beklediği geliri elde edemediğini belirten Hüddoğlu, tarladan veya seradan market rafına uzanan süreçte oluşan fiyat farkının kabul edilebilir seviyelerin üzerine çıktığını savundu.

Hüddoğlu, üreticinin düşük fiyattan ürün satarken tüketicinin de yüksek fiyatla muz almak zorunda kalmasının piyasanın sağlıklı işlemediğini gösterdiğini ifade etti.

Özellikle zincir marketlerin fiyat politikalarının daha sıkı şekilde denetlenmesini isteyen Hüddoğlu, üretici ve tüketici arasındaki fiyat makasının azaltılması için gerekli düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

“3 AYDIR AYNI FİYAT SEVİYESİNDEYİZ”

Geçmiş yıllarda muz fiyatlarındaki geçiş dönemlerinin daha kısa sürdüğünü belirten Hüddoğlu, bu sezon farklı bir tabloyla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Üreticinin yaklaşık üç aydır 20 TL seviyelerinde satış yapmak zorunda kaldığını kaydeden Hüddoğlu, girdi maliyetlerindeki artış düşünüldüğünde mevcut fiyatların üreticinin sürdürülebilir şekilde üretim yapmasını zorlaştırdığını söyledi.

Gübre, enerji, işçilik, sulama ve sera giderlerinin üreticinin üzerindeki maliyet baskısını artırdığı bir ortamda satış fiyatlarının düşük kalmasının gelecek sezon için de ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

YOĞUN HASAT DÖNEMİ ÖNCESİ ENDİŞE

Alanya ve çevresinde önümüzdeki dönemde muz hasadının yoğunlaşacağını belirten Hüddoğlu, piyasaya daha fazla ürün girmesiyle üretici fiyatları üzerindeki baskının daha da artabileceğinden endişe ettiklerini ifade etti.

Mevcut şartların devam etmesi durumunda bazı üreticilerin muz yetiştiriciliğinden vazgeçmek zorunda kalabileceğini söyleyen Hüddoğlu, bunun yalnızca çiftçileri değil bölgenin tarımsal ekonomisini de etkileyebileceğini kaydetti.

“MUZ SERALARININ YARISI İPTAL OLABİLİR”

Hüddoğlu’nun en dikkat çeken uyarısı ise gelecek üretim dönemine ilişkin oldu. Üreticinin maliyetlerini karşılayamadığı bir ortamda üretime devam etmesinin mümkün olmayacağını belirten Hüddoğlu, gerekli önlemler alınmazsa bölgedeki muz seralarının önemli bir bölümünün üretimden çıkabileceğini söyledi.

Muz üretiminin yarı yarıya düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini dile getiren Hüddoğlu, bunun uzun vadede yerli üretimin azalmasına ve ithalata olan ihtiyacın artmasına neden olabileceği görüşünü dile getirdi.

İTHALAT YERİNE YERLİ ÜRETİCİYE DESTEK ÇAĞRISI

Tarımda ithalata dayalı politikaların uzun vadede çözüm olmayacağını savunan Hüddoğlu, Türkiye’nin kendi üreticisini koruyacak politikalar geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Alanya ve Gazipaşa başta olmak üzere bölgenin yıllardır önemli miktarda muz ürettiğini hatırlatan Hüddoğlu, yerli üretimin sürdürülebilmesi için çiftçinin emeğinin karşılığını alabileceği bir piyasa yapısının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

ZİNCİR MARKETLERE DENETİM TALEBİ

Üretici ile raf fiyatı arasındaki farkın incelenmesini isteyen Hüddoğlu, yetkili kurumları zincir marketler ve tedarik zincirindeki fiyat oluşumlarını denetlemeye çağırdı.

Üreticinin korunmasının aynı zamanda tüketicinin de korunması anlamına geldiğini vurgulayan Hüddoğlu, fiyat makasının daraltılması, yerli üretimin desteklenmesi ve muz üreticisinin gelecek sezona güvenle hazırlanabilmesi için acil adım atılması gerektiğini söyledi.