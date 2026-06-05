My Best Friend's Wedding filmiyle tanınan 67 yaşındaki aktör Rupert Everett, The Guardian gazetesine verdiği röportajda, 1980'ler ve 90'larda Hollywood'un fiziksel standartlarına uymak için uyguladığı aşırı egzersiz programlarının bedelini ağır ödediğini bildirdi.

Everett, erkek başrol fiziğine ulaşmak amacıyla yaptığı ağırlık antrenmanları sırasında esneme hareketlerini ihmal etmesinin bedeninde kalıcı hasarlara yol açtığını aktardı. "Kendimi mahvettim, şu an yarı sakat sayılırım" ifadelerini kullanan deneyimli oyuncu, tendonlarının aşırı gerildiğini belirtti.

KASLI GÖRÜNMEK İÇİN NELER YAPTI?

Fiziksel baskının zirve yaptığı dönemlerde, ağırlık çalışmalarına başlamadan önce özel yapım kostümler kullandığını itiraf eden Everett, bu sayede daha geniş omuzlu ve kaslı göründüğünü ifade etti. Oyuncu, yönetmenlerden bile gizlediği bu protez parçaların ardından kaslarını gerçekten büyütmek için ağır bir egzersiz maratonuna girdiğini vurguladı.

BİLİNÇSİZ AĞIRLIK ANTRENMANI NEDEN RİSKLİ?

Spor hekimliği literatürüne göre, ağırlık antrenmanlarında kasları esnetmeden sadece hacim artırmaya odaklanmak, tendonların esnekliğini kaybetmesine ve zamanla eklem hareketliliğinin kalıcı olarak kısıtlanmasına neden olabiliyor. Everett'in yaşadığı tendon deformasyonları, gösteri dünyasının kusursuz fizik beklentisinin insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli tahribatını somutlaştırıyor.