Alanya’da canlı müzik tutkunları, sevilen sanatçı İpek Demirin sahne aldığı özel programda bir araya geldi. Alanya’nın şık mekanlarından Pasha Restaurantta gerçekleşen gecede Demir, güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle müzikseverlere konser atmosferi yaşattı.

Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan sanatçı, repertuvarında yer verdiği sevilen şarkılarla gece boyunca temposunu korudu. Hareketli parçalarla eğlence doruğa çıkarken, duygusal eserler de dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

ALANYA CEMİYET HAYATINDAN YOĞUN KATILIM

Programa Alanya cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Davetliler, kaliteli müzik ve şık atmosfer eşliğinde keyifli saatler geçirdi. Gecede dost sohbetleri ve müzik bir araya gelirken, katılımcılar unutulmaz bir akşam yaşadı.

Pasha Restaurant’ın özenle hazırlanan ortamı ve başarılı organizasyonu, geceye katılan misafirlerden beğeni topladı.

GÜÇLÜ SAHNE PERFORMANSIYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

İpek Demir’in sahne hakimiyeti ve dinleyicilerle kurduğu sıcak iletişim, geceye damga vurdu. Seslendirdiği eserleri kendine özgü yorumuyla sunan sanatçı, performansıyla müzikseverlerden tam not aldı.

Program sonunda İpek Demir, kendisini yalnız bırakmayan misafirlere teşekkür etti. Gece, çekilen hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirildi.

ALANYA’DA CANLI MÜZİK ETKİNLİKLERİ İLGİ GÖRÜYOR

Turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte Alanya’da düzenlenen canlı müzik programları hem kent sakinlerinden hem de ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. İpek Demir’in Pasha Restaurant’taki sahnesi de yaz sezonunun dikkat çeken sosyal etkinliklerinden biri olarak öne çıktı.Cemali Aydınoğlu