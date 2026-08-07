Hande Yener, uzun süredir üzerinde çalıştığı STAR Gene projesini Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da hayata geçirdi. Herenstraat’ta açılan mekan; moda, tasarım ve sanatı aynı çatı altında buluşturuyor.

SAHNEDE GİYDİĞİ PARÇALAR SATIŞA ÇIKTI

STAR Gene’in en öne çıkan bölümünü Hande Yener’in yıllar içinde sahnede ve kliplerinde kullandığı parçalar oluşturuyor.

Sanatçının ikinci el sahne kostümleri, haute couture tasarımları, gözlükleri, çantaları ve ayakkabılarının yanı sıra yalnızca bir adet üretilmiş özel parçalar da satışa sunuldu.

Böylece Yener’in müzik kariyerinin farklı dönemlerinde kullandığı bazı kostümler ilk kez doğrudan ziyaretçilerin satın alabileceği bir koleksiyonun parçası oldu.

ALANLARA İMZALI MEKTUP VERECEK

Projede kişisel bir ayrıntı da yer alıyor. Hande Yener’e ait özel parçalardan birini satın alan kişiye, sanatçının o ürün için kaleme aldığı imzalı bir mektup verilecek.

Mekan yalnızca kıyafet ve aksesuarların bulunduğu bir satış noktası olarak tasarlanmadı. Galeri bölümünde ressam Ekin Akış’ın eserleri ile Merve Öztemel’in heykelleri de sergileniyor. Arka bahçede ise ziyaretçiler için ayrı bir alan bulunuyor.

HAZIRLIKLAR YAKLAŞIK BİR YIL SÜRDÜ

Hande Yener, STAR Gene için yaklaşık bir yıl boyunca geniş bir ekiple çalıştığını, konseptten satışa çıkarılacak ürünlere kadar hazırlığın farklı aşamalarıyla kendisinin de ilgilendiğini anlattı.

Yener, projeyi neden hayata geçirdiğini şu sözlerle açıkladı:

Müzik hayatımın merkezinde olmaya devam ediyor ama yıllardır beni besleyen başka bir tutkum daha var; moda, tasarım ve üretmek. STAR Gene uzun zamandır hayalini kurduğum bir projeydi.

Sanatçı, mekanın klasik bir mağaza olarak düşünülmediğini de belirterek, insanların alışverişin yanında yeni tasarımlar ve sanat eserleri keşfedebileceği yaşayan bir alan oluşturmak istediklerini söyledi.

STAR Gene’in Amsterdam’da açılmasıyla Hande Yener, müzik ve sahne kariyerinden biriktirdiği parçaları ilk kez kalıcı bir proje kapsamında moda ve sanat meraklılarıyla buluşturmuş oldu.