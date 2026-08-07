Eski rol arkadaşından Özge Özpirinçci'ye olay sözler: "Her gün öldürülmeyi bekledik"
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ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan Var mısın Yok musun, kısa bir yayın arasına girdi. Yarışmanın 7 Ağustos 2026 tarihinde yeni bölümü yayınlanmayacak.
VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
28. bölümün ardından verilen kısa yayın arasının sona ereceği tarih belli oldu. Var mısın Yok musun'un 29. bölümü, 11 Ağustos 2026'da ATV'de yayınlanacak.
YENİ FRAGMAN YAYINLANDI
Program için yayınlanan yeni fragman da yarışmanın devam edeceğini doğruladı. Böylece 7 Ağustos'ta yeni bölüm bekleyen izleyiciler için yayın takvimi netleşti.
Esra Erol'un sunduğu Var mısın Yok musun, 29. bölümüyle 11 Ağustos 2026'da ATV ekranlarında olacak.
Kaynak: Haber Merkezi