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Esra Erol'un sunduğu Var mısın Yok musun, 29. bölümüyle 11 Ağustos 2026'da ATV ekranlarında olacak.

Program için yayınlanan yeni fragman da yarışmanın devam edeceğini doğruladı. Böylece 7 Ağustos'ta yeni bölüm bekleyen izleyiciler için yayın takvimi netleşti.

28. bölümün ardından verilen kısa yayın arasının sona ereceği tarih belli oldu. Var mısın Yok musun'un 29. bölümü, 11 Ağustos 2026'da ATV'de yayınlanacak.

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan Var mısın Yok musun, kısa bir yayın arasına girdi. Yarışmanın 7 Ağustos 2026 tarihinde yeni bölümü yayınlanmayacak.

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