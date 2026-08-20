MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala eğitim ihtiyaçlarına yönelik alışverişler de hız kazanmaya başladı. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde velilere uyarılarda bulunan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, özellikle okul ihtiyaçlarına yönelik alışverişlerin kaynağı belirsiz ürünler olmaması konusunda çağrı yaptı.

VELİYE SEÇME HAKKI TANINMALI

Aile bütçesini etkileyen önemli bir alışveriş dönemine girildiğini belirten Başkan Dere, “Velilerimiz okul alışverişlerini bütçelerine uygun şekilde, serbest piyasa koşullarında yapabilmeli. Belirli bir marka ya da mağazaya yönlendirme ailelerin seçeneklerini daraltıyor, maliyetlerini artırabiliyor. Vatandaşımız fiyat ve kaliteyi karşılaştırabilmeli" ifadelerini kullandı.

ETİKETİ OKUMADAN ALMAYIN

Başkan Dere, okul alışverişinde yalnızca fiyatın esas alınmaması gerektiğini vurgulayarak “Ürünün arkasını çevirin, etiketini okuyun. Üretici veya ithalatçı bilgisi var mı, Türkçe uyarılar bulunuyor mu, çocuğun yaş grubuna uygun mu kontrol edin. Çok ucuz görünen bir ürün birkaç hafta içinde yenisini almak zorunda bıraktığında aile bütçesine daha pahalıya mal olabilir" dedi.

AESOB Başkanı Dere, okul alışverişlerinin plansız yapılmasının israfı artırdığına dikkati çekerek, velilere geçen yıldan kalan kullanılabilir ürünleri değerlendirme çağrısı yaptı. Başkan Dere ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından piyasadan toplatılan güvensiz ürünlerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden vatandaşların erişimine açıldığını hatırlatarak, ailelerin şüphe duydukları ürünleri sistemi kontrol ederek alabileceklerini belirtti.

ALIŞVERİŞİNİZ ESNAFIMIZA CAN SUYU OLSUN

Vatandaşların özellikle mahalle esnafını tercih etmeleri gerektiğini dile getiren Başkan Adlıhan Dere, şöyle devam etti: “Evlatlarımızı kantinci esnafımıza teslim ediyoruz. Esnafımız her daim denetlenen, belirli kuralları ve çalışma disiplini olan kantinci üyelerimizdir. Kantincilerimiz, meslek odalarımıza kayıtlı esnafımızdır. Aynı şekilde diğer tüm ihtiyaçlarımızı karşılarken de mahalle esnafımızı tercih etmek güvenli ve bilinçli alışveriş yapmamızı sağlar. Meslek odalarımıza kayıtlı esnafımız adresi, iş yeri ve mesleki sorumluluğuyla vatandaşımıza güven verirken, merdiven altı, etiketsiz ve kaynağı belirsiz ürünlerden kaynaklanabilecek mağduriyetlere karşı da önemli bir güvence oluşturur. Yerel esnaftan yapılan her alışveriş şehrimizin ekonomisine geri döner. Odalarımıza kayıtlı, güvenilir esnafımızdan alışveriş yapalım. Hem çocuklarımızın sağlığını hem aile bütçemizi hem de Antalya'mızın esnafını koruyalım."

YENİ EĞİTİM YILI HAYIRLI OLSUN

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Evlatlarımızın sağlıklı, güvenli ve başarılı bir eğitim dönemi geçirmesini diliyorum. Büyük fedakarlıklarla çocuklarını geleceğe hazırlayan velilerimize kolaylıklar, öğretmenlerimize başarılar diliyorum. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize, eğitim camiamıza, esnaf ve sanatkarlarımıza, ülkemize hayırlı olsun. Esnafımızın bereketi, çocuklarımızın neşesi bol olsun."