ALANYA’da mahallelerin mevcut sorunlarının belirlenmesi, vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi ve ihtiyaçlara yönelik çözüm çalışmalarının hızlandırılması amacıyla Mahalle Muhtarları İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk başkanlığında düzenlenen toplantıya Alanya Belediyesi temsilcileri, ilgili kamu kurumlarının amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda ilçenin farklı mahallelerinde yaşanan sorunlar ve çözüm bekleyen konular kapsamlı şekilde ele alındı.

MUHTARLAR TALEPLERİNİ DOĞRUDAN İLETTİ

Toplantıda söz alan mahalle muhtarları, görev yaptıkları bölgelerde vatandaşlardan kendilerine ulaşan talep ve önerileri aktardı. Mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ile çözüm bekleyen konular kurum temsilcilerine doğrudan iletildi.

Muhtarlar tarafından gündeme getirilen konular tek tek dinlenirken, talepler ilgili kurumların görev ve sorumluluk alanlarına göre değerlendirildi. Sorunların çözümü noktasında yapılabilecek çalışmalar ve kurumlar arasındaki koordinasyon da toplantının önemli gündem maddelerinden biri oldu.

ÇÖZÜM ODAKLI DEĞERLENDİRME

Mahallelerde yaşanan sorunların mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili kurum amirleri muhtarların taleplerini değerlendirdi. Böylece mahallelerden gelen sorunların doğrudan yetkili kurumlara aktarılması ve çözüm süreçlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi hedeflendi.

Toplantıda yalnızca mevcut sorunlar değil, mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik öneriler de ele alındı.

ÖZTÜRK: “UYUM VE KOORDİNASYON İÇERİSİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Toplantıda konuşan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, mahalle muhtarlarının vatandaşlarla devlet kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğine dikkat çekti.

Muhtarlarla yakın iletişimin sürdürüleceğini belirten Öztürk, mahallelerden gelen talep ve ihtiyaçların hızlı ve etkin biçimde karşılanmasının önemini vurguladı. Kamu kurumları ile muhtarlar arasındaki uyum ve koordinasyonun hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ulaştırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

MAHALLELERİN İHTİYAÇLARI TAKİP EDİLECEK

Toplantıda gündeme getirilen konuların ilgili kurumlar tarafından değerlendirilerek takip edilmesi ve çözüm çalışmalarının koordinasyon içerisinde sürdürülmesi amaçlanıyor.

Kaymakam Öztürk, toplantıya katılarak mahallelerinin sorun ve taleplerini aktaran muhtarlara ve çözüm sürecine katkı sağlayan kurum amirlerine teşekkür etti.

Mahalle Muhtarları İstişare Toplantısı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. (Mihriban Deniz ÇETİNKAYA)