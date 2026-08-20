ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir, odanın önceki dönem başkanı ve Onursal Başkanı Nuri Demir ile Alanya esnafının tecrübeli isimlerinden Hüseyin Taşer’i makamında kabul etti. Gerçekleşen ziyarette, Alanya esnafının mevcut durumu, sektörün geçmişten bugüne yaşadığı değişimler ve esnafın karşılaştığı sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, esnaf ve sanatkarların haklarının korunması, dayanışmanın güçlendirilmesi ve oda çalışmalarının daha etkin şekilde sürdürülmesi konuları da ele alındı.

‘BİRLİK İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ’

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir, geçmişten bugüne esnaf ve sanatkarlar için ortaya konulan emeğin ve tecrübenin önemine dikkat çekti. Özdemir, “Geçmişten bugüne esnaf ve sanatkârlarımız için verilen emeğin, tecrübenin ve dayanışmanın bizim için her zaman ayrı bir değeri var. Onursal Başkanımız Nuri Demir ile değerli büyüğümüz Hüseyin Taşer’e nazik ziyaretleri ve kıymetli görüşleri için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Alanya esnafımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. (Mihriban Deniz ÇETİNKAYA)

Kaynak: Haber Merkezi