Oba Mahallesi’nde meydana gelen kazada yola savrulan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay, Alanya’da çocuk güvenliği ve mahalle içi trafikte dikkat eksikliğini yeniden gündeme taşıdı.

Alanya Oba Mahallesi’nde bisikletli çocuğa motosiklet çarpması paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre kaza, mahalle içinde seyir halindeki motosiklet ile bisikletiyle ilerleyen 12 yaşındaki çocuğun çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı.

OBA MAHALLESİ’NDE KAZA

İlk bilgilere göre A.A.Ç. (22) idaresindeki motosiklet, bisikletiyle ilerleyen 12 yaşındaki C.O.’ya çarptı. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Mahalle arasında bisiklet süren bir çocuğun bu şekilde yaralanması, özellikle Oba Mahallesi’nde trafik güvenliği tartışmasını yeniden açtı. Çünkü aileler için mesele yalnızca bir kaza haberi değil; sokağa çıkan çocukların ne kadar güvende olduğu sorusu.

ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki çocuğun tedavi altına alındığı öğrenildi. Çocuğun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı resmi açıklama ise paylaşılmadı.

Bölgede yaşayan aileler açısından bu tür kazalar, özellikle okul çıkış saatleri ve mahalle içi yoğunlukta daha büyük bir kaygı yaratıyor. Bisiklet süren çocuk, oyun oynayan çocuk, aniden yola çıkan biri... Hepsi birkaç saniyede oluyor.

MAHALLE İÇİ TRAFİK YENİDEN GÜNDEMDE

Alanya’da motosiklet kazası haberleri son dönemde sıklaşırken, mahalle aralarında hız, dikkatsizlik ve dar sokak yapısı yine öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle çocukların yoğun bulunduğu bölgelerde sürücülerin daha kontrollü hareket etmesi isteniyor.

Bu olay da bir kez daha gösterdi ki, mahalle içindeki kısa mesafe sürüşler en risksiz alanlar değil. Tam tersi. En çok rehavetin yaşandığı yerler olabiliyor.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.