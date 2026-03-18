Antalya Muratpaşa’da kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma büyüdü, silahlar konuştu. Olayda 2 kişi yaralanırken 3 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Antalya’da kız isteme kavgası silahlı çatışmaya dönüştü. Aynı sokakta yaşayan iki aile arasında başlayan tartışma, kısa sürede kontrolden çıkarak pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kız isteme meselesi nedeniyle çıkan anlaşmazlık taraflar arasında önce sözlü tartışmaya, ardından şiddetli kavgaya dönüştü.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ, SOKAK KARIŞTI

İddiaya göre S.G., M.Ç. ve C.Ç. isimli kişiler, yanlarında bulunan silahlarla karşı ailenin evine doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu pompalı tüfekten çıkan saçmalar Demir C. ve Tuncay Ş.’nin bacaklarına isabet etti.

Yaralanan iki kişi olay yerinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bir anda herkes sokağa döküldü. Ne olduğunu anlamaya çalışanlar, bağıranlar… Kısa bir süre tam bir karmaşa vardı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Çevrede yapılan arama çalışmalarında şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve tabanca ise bir evin bahçesinde bulundu.

Polis ekiplerinin ayrıca silahların saklandığı değerlendirilen evin çatısında da inceleme yaptığı öğrenildi.

Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar ise olayın bu noktaya gelmesine şaşkın… “Bir kız isteme meselesi bu kadar büyür mü” diyenler var.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürülürken, Antalya’da kız isteme kavgasında silahlı çatışma olayı ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son dönemde benzer aile içi anlaşmazlıkların hızla büyümesi, özellikle bayram öncesi dönemlerde gerilimin arttığını da düşündürüyor…