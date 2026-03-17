Bilader, bûûn de esgi Alanya'nın eyi geyinen adamlarını yazmaya devam ediyom. Bilader, Nasireddin Hoca'nın fıgrası bile var. Hocayı bi davedde bişeysinmemişler, buyur edmemişler. Hoca eve gedmiş, kürkünü geymiş gelmiş. Daved saabları kürglü hocayı görünsüre elleri ayagları dolanmış, hocayı baş köşeye buyur etmişler. Hoca da yemegden bi gaşıg aazına gatar, bi gaşıg da kürke dooru usunur "Ye kürküm ye. Sen olmasan ben de yeyemeecedim engi envayi Çeşid yemegleri" demiş. Onun gibi eyi geyinenlere böyüg itibar olur. Benim güccüglüümde eyi geyinen bi de hökümedde maggeme katibi olan İramedli Arap Hasan Emmi varıdı. Iramedli gış gününde bile beyaz pantul geyerdi. Bi de Ticared Lisesi megdebinde örtmen olan Yenilmezlerden Amat Hoca varıdı. Pantulu, gömlee, Çekedi her vakıd ciled gibi olur, ayaggabısında zerre gadar toz bile olmazdı. Amat Hoca da İramedli oldu. Allah gani gani İramed eylesin. Bi de İramedli dogdur Isbaa'nın güyesi Şemşeddin Hoca da güzel geyinir bilader. Hôôle öteden aarı geliverike, elbisesi ıldır ıldır eder. Bi de 'Gıral' laablı, esgi sobacılardan Şükrü Tan abimiz var. Yangının Şükrü Tan'ın Çekedinin mendillerine. Dakımı geyer, gıravatı dakar, yaka mendilini sokar, gördünmüüdü bi güye geliverir sanırsın. Gırala engirden selamlarımı sarkıdıyom. Allah uzun ömür versin.

