Faiz oranları düştüğünde altın fiyatları genelde yükselme eğilimi gösterir. Ancak tek başına faiz yeterli değil, tablo biraz daha karmaşık.

Altın piyasasında en çok sorulan sorulardan biri şu: Faiz düşünce altın gerçekten yükselir mi? Ekonomi literatüründe genel kabul gören görüş, faiz oranları ile altın arasında ters yönlü bir ilişki olduğudur. Yani faizler düştüğünde altın çoğu zaman yukarı yönlü hareket eder.

FAİZ DÜŞTÜĞÜNDE ALTIN NEDEN YÜKSELİR?

Altının en önemli özelliği, faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olması. Bankada para tutan bir yatırımcı faiz kazanır, ama altın tutan kazanmaz. İşte bu yüzden…

Faizler düştüğünde yatırımcılar için faiz getirisi cazibesini kaybeder. Bu durumda paranın bir kısmı altına kayar. Talep artınca da fiyat yukarı gider.

Biraz daha sade anlatmak gerekirse:

Faiz düşük → Banka cazip değil → Altına yönelim → Fiyat artışı

SADECE FAİZ YETMEZ: DOLAR VE KRİZLER BELİRLEYİCİ

Yine de iş sadece faizle bitmiyor. Altın fiyatını etkileyen başka önemli başlıklar da var:

Doların gücü: Dolar yükselirse altın baskılanabilir.

Enflasyon: Enflasyon arttıkça altın güvenli liman olarak öne çıkar.

Küresel krizler: Savaş, belirsizlik gibi durumlar altını yukarı iter.

Yani bazen faiz düşse bile altın aynı anda yükselmeyebilir. Piyasalar bazen… ters köşe yapar.

ALANYA’DA YATIRIMCI NEYE BAKIYOR?

Alanya’da özellikle küçük yatırımcı için durum daha net. Bankada düşük faiz görünce, “param eriyor” hissi oluşuyor. O noktada en çok yönelin varlık yine altın oluyor.

Bir kuyumcunun dediği gibi: “Faiz düştü mü, millet hemen gram soruyor.”

Çok bilimsel değil belki ama… sahada durum tam olarak böyle.

Bazen insanlar sadece güvenli olsun diye alıyor. Kâr etsin diye değil. O da ayrı mesele.

KISA CEVAP: FAİZ DÜŞERSE ALTIN ÇIKAR MI?

Evet, genellikle çıkar. Ancak bu durum kesin bir kural değildir. Altın fiyatı; faiz, dolar, enflasyon ve küresel gelişmelerin birlikte etkisiyle şekillenir.

Yani tek başına faiz kararına bakarak altın tahmini yapmak… eksik kalır.

Bir de şu var… piyasalar bazen hiç mantıklı davranmıyor. Orası ayrı.