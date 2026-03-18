Antalya’nın Kepez ilçesinde komşu iki esnaf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Şüpheli kovalamaca sonrası yakalandı.

Antalya Kepez’de esnaf kavgası cinayetle bitti. Yeni Emek Mahallesi’nde yan yana iş yapan iki esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve silahların kullanıldığı bir çatışmaya dönüştü. Olay, sabah saatlerinden sonra Şelale Caddesi üzerinde yaşandı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İddiaya göre oto yıkama işletmecisi Mustafa O. (41) ile yan dükkanda market işleten Deveci ailesi arasında henüz netleşmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü atışma uzadı… sonra bir anda kontrolden çıktı.

Mustafa O.’nun yanında bulunan silahla markette bulunan üç kişiye ateş açtığı ileri sürüldü. Kurşunların hedefi olan Mustafa Deveci (22), Şevket Deveci (24) ve Mustafa Deveci (51) ağır yaralandı.

22 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak göğsünden vurulan 22 yaşındaki Mustafa Deveci, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Diğer iki yaralının ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Mahallede esnafın birbirini tanıdığı bir yerde böyle bir olayın yaşanması… herkes şaşkın. “Dün selam veriyorduk” diyenler oldu.

KAÇTI, AMA UZUN SÜRMEDİ

Olayın ardından otomobiliyle kaçan şüpheli için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Akşam saatlerinde devriye ekiplerinin şüphelenerek durdurmak istediği bir kişi, kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin, olayın faili Mustafa O. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Bu tür olaylar artık sadece bir mahalleyi değil… şehirde güven hissini de etkiliyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların hayati riskinin sürdüğü bildirildi.

Olayın çıkış nedeni ise henüz netleşmedi. Detaylar geldikçe tablo biraz daha ortaya çıkacak gibi.