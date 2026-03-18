Türkler Mahallesi’nde yol kenarına döküldüğü öne sürülen çamurlu toprak, bir koyunun saatlerce mahsur kalmasına neden oldu. Olay, bölgede güvenlik ve denetim tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde yaşandığı öne sürülen olay, yol kenarına bırakılan çamurlu toprağın nasıl bir riske dönüşebileceğini bir kez daha gösterdi. İddiaya göre top sahasının biraz gerisindeki alana dökülen çamur yığınlarına giren bir koyun, balçığa saplanarak uzun süre çıkamadı.

KOYUN SAATLERCE MAHSUR KALDI

Bölgedeki çobanların durumu fark etmesi üzerine çevrede hareketlilik yaşandı. Çamura saplanan koyunun kendi başına kurtulamadığı, bu nedenle saatlerce mahsur kaldığı belirtildi. Olayın ardından vatandaşlar, yol kenarına kontrolsüz şekilde bırakıldığı iddia edilen balçıklı toprağın hem hayvanlar hem de insanlar için tehlike oluşturduğunu söyledi.

Bir koyun saplandı, bugün hayvan kurtarıldı. Yarın oradan geçen bir çocuk ya da yaşlı biri düşse ne olacak... Bölgedeki tepki biraz da bu yüzden büyüdü.

GÖZLER BELEDİYEYE ÇEVRİLDİ

Mahalle sakinleri, söz konusu çamurlu toprağın belediye araçları tarafından bölgeye döküldüğünü iddia etti. Bu iddia resmi makamlarca henüz doğrulanmazken, vatandaşlar alanda inceleme yapılmasını, risk oluşturan yığının kaldırılmasını ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Alanya yol kenarına dökülen çamur tehlikesi yalnızca ulaşımı değil, günlük yaşamı da doğrudan etkiliyor. Özellikle yağışlı havalarda bu tür alanların bataklığa dönüştüğünü söyleyen mahalleli, hayvan otlatan çobanların ve çevrede yürüyen vatandaşların tedirgin olduğunu dile getirdi.