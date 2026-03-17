Alanya’da Adliye Kavşağı yakınında akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, çevreyolunda kısa süreli paniğe neden oldu. Aralarında bir trafik polisi aracının da bulunduğu toplam dört aracın karıştığı kazada, şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler, yolda güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sürdürdü. Özellikle akşam saatlerinde yoğun kullanılan Alanya çevreyolunda kaza nedeniyle kısa süreli araç kuyruğu oluştu.

KAZA SONRASI TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Ekiplerin bölgede aldığı önlemler sayesinde olası ikinci bir kazanın önüne geçildi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı yeniden normale döndü. Olayın, çevreyolunu kullanan sürücülere bir kez daha takip mesafesi ve dikkatli sürüşün önemini hatırlattığı görüldü.