Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği bünyesinde adliyede yoğun mesai harcayan polis ekipleri, görev temposuna anlamlı bir mola verdi. Dün akşam ilçedeki bir restoranda düzenlenen özel organizasyonda, güvenlik güçleri ve aileleri aynı iftar sofrasının etrafında omuz omuza buluştu.

DAYANIŞMA RAMAZAN SONRASI DA SÜRECEK

Polis memurlarının eşleriyle birlikte katılım gösterdiği gecede, edilen duaların ardından oruçlar açıldı. Ailelerin birbiriyle kaynaşmasına sahne olan bu buluşmada, mesai arkadaşlığının ötesinde güçlü bir dayanışma bağı kurulduğu vurgulandı. Etkinlikte bir araya gelen polis eşleri, yakalanan bu samimi birliktelik ruhunun sadece Ramazan ayıyla sınırlı kalmamasını ve önümüzdeki dönemde de yeni etkinliklerle devam etmesini temenni etti.