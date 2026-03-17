Alanya’da sağlık alanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmete alınan EBUS (Endobronşiyal Ultrasonografi) cihazı ile özellikle akciğer hastalıklarında tanı süreci artık çok daha hızlı ilerleyecek.

AKCİĞER HASTALIKLARINDA YENİ DÖNEM

Yeni cihaz sayesinde akciğer kanseri, tüberküloz, sarkoidoz ve lenfoma gibi hastalıkların teşhisinde kritik bir eşik aşıldı. Bronkoskopi ile ultrason teknolojisini birleştiren sistem, akciğer içi ve çevresindeki dokuların detaylı incelenmesini sağlıyor.

BİYOPSİ SÜRECİ HIZLANDI

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özkan Yetkin, EBUS teknolojisi sayesinde daha önce ulaşılması zor bölgelerden dahi örnek alınabildiğini belirtti. Yetkin, özel iğnelerle yapılan biyopsilerin tanı sürecini hızlandırdığını ifade etti.

Eskiden bu tür işlemler için Antalya’ya sevk edilen hastalar artık Alanya’da aynı hizmete ulaşabilecek.

Yani insanlar sabah erkenden yola çıkıp şehir değiştirmeyecek… gün içinde işlemini yaptırıp evine dönebilecek.

HASTA KONFORU VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

EBUS işlemlerinin steril koşullarda ve hasta konforu gözetilerek gerçekleştirildiği belirtildi. Hastanede gerekli teknik altyapı ve uzman ekip bulunuyor.

…Aslında mesele sadece bir cihaz değil.

Birçok kişi için bu, “şehir dışına gitmeden tedavi olabilmek” demek.

BÖLGE HALKI İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

Yeni cihazla birlikte Alanya, Gazipaşa ve çevre ilçelerde yaşayan hastalar, ileri tanı hizmetlerine artık yerinde erişebilecek. Bu durum hem zaman hem de maliyet açısından ciddi bir rahatlama sağlayacak.

Sağlıkta yerinde hizmet anlayışı… küçük gibi ama hayatı doğrudan etkiliyor.

Kurum bilgisi kısa: Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ALKÜ Tıp Fakültesi.