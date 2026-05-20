Hatay'da güvenlik güçleri tarafından organize suç örgütlerine yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Toplam 23 ayrı suça karıştığı tespit edilen şebekeye yönelik baskınlarda, tespit edilen 44 şüpheliden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yürütülen titiz çalışmalar sonucunda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon sürecinde 36 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken, geri kalan 30 kişi adliyeye sevk edildi.

TUTUKLU SAYISI 28'E YÜKSELDİ

Adliyeye sevk edilen ve hakim karşısına çıkan 30 şüpheliden 25'i hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma dosyasında adı geçen ve daha önce başka suçlardan dolayı halihazırda cezaevinde bulunan 3 kişinin de dosyaya dahil edilmesiyle, örgüt operasyonu kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 28'e ulaştı.

SİLAH, UYUŞTURUCU VE SENETLER

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, organize suç şebekelerinin tipik faaliyet alanlarını gösteren çok sayıda yasa dışı unsur ele geçirildi. Adreslerdeki detaylı aramalarda ruhsatsız silahlar, av tüfekleri ve bu silahlara ait fişeklerin yanı sıra uyuşturucu madde ile satışta kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi bulundu. Ayrıca şebekenin finansal faaliyetlerine ve olası yağma suçlarına işaret eden çok sayıda senet, döviz ve Türk lirasına da el konuldu.