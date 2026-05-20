İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski milli futbolcu Ümit Karan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık, Karan'ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Ocak ayında gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan ve tutuklanan Karan'ın dosyasında; Adli Tıp Kurumu raporları, HTS kayıtları ve tanık ifadeleri temel delil olarak yer aldı. İddianameye göre, tanık sıfatıyla dinlenen Şule Naz Öztürk, birlikte oldukları dönemde Karan'ın kendisine uyuşturucu madde verdiğini öne sürdü. Adli Tıp incelemelerinde, her iki ismin de numunelerinde kokain bulgusuna rastlandığı aktarıldı.

İDDİALAR VE SAVUNMA NE YÖNDE?

Savcılık makamı, HTS ve baz istasyonu kayıtlarının iki ismin farklı tarihlerde aynı konumlarda bulunduğunu doğruladığını bildirdi. Dosyaya giren bir diğer tanık beyanında ise Karan'ın çeşitli mekanlarda yanında taşıdığı maddeleri çevresindeki kişilere dağıttığı iddia edildi.

Soruşturma aşamasında hakkındaki tüm suçlamaları kesin bir dille reddeden Ümit Karan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Eski futbolcu, Şule Naz Öztürk'ün kendisine husumet beslediği için asılsız beyanlarda bulunduğunu savundu.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Türk Ceza Kanunu uygulamalarında, uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım amacıyla bulundurmak ile bir başkasına temin etmek hukuken farklı kategorilerde değerlendiriliyor. Maddenin bedelsiz olarak dahi bir başkasına verilmesi "sağlama" suçu kapsamına girdiği için yargılamalar ticaret hükümleri üzerinden yürütülüyor ve yüksek hapis cezaları talep ediliyor. İddianamenin mahkemece değerlendirilmesinin ardından Ümit Karan'ın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.