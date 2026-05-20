Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2026 yılı Mavi Bayrak ödüllerinde dünya genelinde üçüncü sıradaki yerini koruduğunu duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, ülke genelindeki 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat uluslararası çevre standartlarını karşılayarak sertifika almaya hak kazandı.

Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, elde edilen bu tablonun Türkiye'nin güvenli turizm altyapısı ve sürdürülebilir kıyı yönetimi alanındaki gücünü uluslararası arenada tescillediğini vurguladı. Akdeniz havzasındaki turizm rekabetinde Türkiye'nin yükseliş trendini sürdürdüğüne dikkat çeken Ersoy, ücretsiz giriş imkanı sunan halk plajlarının da uluslararası standartlara kavuşturulduğunu aktardı.

YENİ HALK PLAJLARI LİSTEYE EKLENDİ

Bakanlık açıklamasına göre, yürütülen çalışmalar kapsamında Bodrum Türkbükü Halk Plajı da zorlu kriterleri geçerek Mavi Bayraklı tesisler arasına katıldı. Gelecek dönemde hayata geçirilecek yeni halk plajı projeleriyle nitelikli kıyı sayısının daha da artırılacağı ifade edildi. Ersoy, bu başarı tablosunun ortaya çıkmasında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) başta olmak üzere tüm yerel yönetimlerin ve turizm sektörü paydaşlarının büyük payı olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.

AKDENİZ VE ALANYA TURİZMİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye'nin Mavi Bayrak sayısındaki bu istikrarlı başarısı, özellikle Akdeniz çanağındaki turizm destinasyonları için büyük önem taşıyor. Avrupalı turistlerin tatil tercihlerinde temel bir güven kriteri olan Mavi Bayrak, genel olarak Antalya ve özelinde Alanya bölgesindeki tesislerin uluslararası rekabet gücünü doğrudan destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Çevre standartlarının yüksek tutulması ve halk plajlarının bu sisteme dahil edilmesi, bölgedeki sürdürülebilir turizm hedeflerine ulaşılması açısından sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.