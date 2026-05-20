AEDAŞ (Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.), 21 Mayıs 2026 tarihinde Antalya genelinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintisi programını duyurdu. Kurum tarafından yayımlanan verilere göre, şebeke yenileme, deplase ve bakım çalışmaları kapsamında başta Alanya ve Manavgat olmak üzere birçok ilçede belirli saat aralıklarında enerji verilemeyecek. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak yürütülecek çalışmaların ilçe ve mahalle bazlı detayları netleşti.

ALANYA'DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Alanya ilçesinde kesintiler hem gece hem de gündüz saatlerinde uygulanacak. Cumhuriyet Mahallesi Ananas Sokak çevresinde 01.00 ile 04.00 saatleri arasında yatırım çalışması yapılacak. Gündüz saatlerinde ise 09.00 ile 16.00 arasında Demirtaş, Hocallar, Keşefli, Uğrak, Yeşilöz, Özvadi, İmamlı, Fakırcalı, Çamlıca ve Kahyalar mahalleleri ile Atatürk ve Mersin caddeleri civarında enerji kesintisi yaşanacak.

ANTALYA VE DİĞER İLÇELERDEKİ KESİNTİ PROGRAMI

Manavgat'ta Side, Ilıca, Yeniköy, Şişeler, Sağırin, Karabucak ve Kızıldağ mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arası enerji kesintisi uygulanacak. Aynı ilçede Bahçelievler bölgesinde 09.00-12.00, Gültepe ve Hatipler'de 09.00-10.00, Yukarı Pazarcı'da ise 11.00-12.00 saatleri arasında bakım çalışması gerçekleştirilecek.

Kepez ilçesinde Gaziler, Gazi, Altıayak, Habibler ve Fabrikalar mahallelerinde; Aksu'da ise Gaziler, Solak ve Topallı bölgelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arası elektrik verilemeyecek. Yine aynı saat diliminde (09.00 - 16.00) Demre'de Alakent, Döşemealtı'nda Kovanlık, Finike'de Arif, Gazipaşa'da Kızılgüney, Kemer'de Beycik, Tekirova, Ulupınar, Yeni mahallelerinde ve Kumluca'da Adrasan ile Sarıcasu bölgelerinde ekipler sahada olacak.

PLANLI KESİNTİLERDE CİHAZ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR?

Uzmanlar, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sonrasında enerji hatlara ilk verildiğinde oluşabilecek ani voltaj dalgalanmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Kesinti saatlerinden önce hassas elektronik cihazların fişten çekilmesi ve jeneratör sistemlerinin devreye girme ayarlarının kontrol edilmesi, olası donanım arızalarının önüne geçmek için kritik bir önlem olarak öneriliyor.