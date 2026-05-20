Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026

Yılı Hac Organizasyonu kapsamında yürüttüğü kutsal topraklara gidiş sürecinde sona gelindi. Türkiye'den Suudi Arabistan'a 18 Nisan'da başlayan yolculuklar, perşembe günü yola çıkacak son kafileyle birlikte tamamlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aktardığına göre, yaklaşık 85 bin hacı adayının Mekke'ye ulaşmasıyla gidiş aşaması noktalanacak. Hacı adayları, 25 Mayıs akşamından itibaren Arafat'a çıkarak vakfeye duracak. Ardından Müzdelife ve Mina'ya geçecek olan kafileler, Cemerat'ta şeytan taşlama ibadetini yerine getirdikten sonra Kabe'de tavaf ve say yapacak.

HACILAR YURDA NE ZAMAN DÖNECEK?

İhramdan çıkarak hac farizasını tamamlayan vatandaşlar, 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda karşılayacak. Hacıların Türkiye'ye dönüş yolculuğu ise 31 Mayıs tarihi itibarıyla başlayacak.

DÖNÜŞ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Planlamalara göre, 31 Mayıs'ta başlayacak olan dönüş seferleri yoğunluk yaşanmaması adına kademeli olarak gerçekleştirilecek. Yaklaşık 85 bin hacının yurda dönüş süreci 19 Haziran'a kadar devam edecek. Bu takvim, hacı yakınlarının karşılama hazırlıkları için de temel rehber niteliği taşıyor.