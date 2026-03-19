Galatasaray, Liverpool deplasmanında ağır sakatlık yaşayan Noa Lang için hukuki süreci başlattı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun maaş ve tedavi kaynaklı mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Galatasaray, Liverpool-Galatasaray maçında Noa Lang’ın yaşadığı sakatlık sonrası hukuki adım atıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Anfield’da reklam panoları yanında yaşanan talihsiz olayın ardından, UEFA’ya tazminat başvurusu hazırlığında olduğunu açıkladı.

Karşılaşmanın son bölümünde yaşanan pozisyonda Noa Lang’ın eli reklam panolarına sıkıştı. İlk müdahale saha içinde yapıldı, ardından Hollandalı oyuncu hastaneye götürüldü. Galatasaray cephesi, bu sakatlığın kulüp açısından sadece sportif değil, mali sonuçlar da doğurduğunu savunuyor. İşin özü şu: sezonun kritik döneminde bir oyuncuyu kaybetmenin faturası büyüyor.

ERAY YAZGAN: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, kulübün UEFA nezdinde girişim başlattığını duyurdu. Yazgan’ın açıklamasına göre Galatasaray, maç sonrası UEFA temsilcilerine resmi şikâyetini iletti ve hukuk ekibiyle birlikte tazminat dosyası üzerinde çalışmaya başladı.

Kulübün temel talebi, oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle ortaya çıkan maaş yükü ve diğer mağduriyet kalemlerinin değerlendirilmesi. Bu gelişme, “Galatasaray Noa Lang sakatlığı sonrası UEFA’ya dava açacak mı?” sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

NOA LANG’IN DURUMU NE?

İngiliz basını ve uluslararası ajanslara yansıyan bilgilere göre Noa Lang’ın sağ başparmağında ciddi bir yaralanma oluştu. Oyuncunun ameliyat geçirmesinin beklendiği belirtilirken, tedavi süreci ve sahalara dönüş takvimiyle ilgili net tablo kulübün sağlık kontrollerinden sonra ortaya çıkacak.

Bu tip sakatlıklarda birkaç haftalık kayıp bile teknik ekibin planını değiştiriyor. Hele Avrupa dönüşü lig takvimi sıkışıkken. Bir oyuncu eksildiğinde mesele sadece kadro derinliği olmuyor; maaş, tedavi, rotasyon, performans dengesi hepsi birbirine giriyor.

GALATASARAY NEYİ SAVUNUYOR?

Galatasaray’ın başvurusunda öne çıkarması beklenen ana başlık, saha kenarındaki donanım ve güvenlik koşulları olacak. Reklam panolarının yerleşimi ve fiziksel güvenliğinin yeterli olup olmadığı, dosyanın merkezinde yer alabilir. Kulüp, olayın sıradan bir çarpışma değil, önlenebilir bir riskten kaynaklandığı görüşünde.

Burada dikkat çeken nokta şu: mesele doğrudan maç sonucundan çok, oyuncu güvenliği ve kulübün mali kaybı. Galatasaray yönetimi de tam bu başlığa yükleniyor. Yani tartışma saha dışına taşındı.

LIVERPOOL MAĞLUBİYETİNİN GÖLGESİNDE KALMADI

Liverpool karşısında alınan ağır yenilgi Galatasaray adına Avrupa defterini kapattı ancak Noa Lang’ın sakatlığı, skorun da önüne geçen başlıklardan biri oldu. Çünkü bu olay, hem UEFA organizasyonlarındaki saha içi güvenlik uygulamalarını hem de kulüplerin oyuncu sağlığı konusunda hangi zeminde hak arayabildiğini yeniden gündeme getirdi.

Biraz tuhaf ama gerçek. Maçın ardından en çok konuşulan şeylerden biri skor değil, saha kenarındaki bir pano oldu.

Galatasaray’ın önümüzdeki günlerde resmi başvuru dosyasını netleştirmesi bekleniyor. UEFA cephesinden gelecek değerlendirme ise yalnızca bu dosyanın değil, benzer olaylarda emsal oluşturabilecek yeni bir tartışmanın da kapısını aralayabilir.

Kaynak: Reuters, Associated Press, HT Spor’a yansıyan Eray Yazgan açıklamaları