Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, futboldaki yasa dışı bahis soruşturmasının kapsamının genişlediğini bildirdi. Hacıosmanoğlu, sürecin artık kulüp yöneticilerini de kapsayacak şekilde ilerlediğini ve beklenen verilerin önümüzdeki hafta federasyona ulaşacağını ifade etti.

Soruşturmanın boyutlarına dikkat çeken TFF Başkanı, son 5 yıl içinde görev yapan veya görevden ayrılan toplam 7 bin kusür yöneticinin inceleme altında olduğunu aktardı. Federasyonun bu süreci başlatan taraf olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, eleştirilere yanıt vererek konunun üzerine kararlılıkla gidildiğini belirtti.

BAKANLIKTAN LİSTELER BEKLENİYOR

İlgili bakanlıktan gelecek verilerle sürecin hızlanacağını duyuran Hacıosmanoğlu, listelerin 1 hafta 10 gün içinde ellerine ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Verilerin TFF'ye teslim edilmesinin ardından inceleme sürecinin yaklaşık 1-1.5 ay süreceği öngörülüyor.

Kulüplere de öz eleştiri çağrısında bulunan Hacıosmanoğlu, federasyon olarak kendi içlerinde gerekli temizliği yapacaklarını, ancak asıl sorumluluğun kulüplerin kendi yapılarını arındırması olduğunu ifade etti.

ALANYA SPOR CAMİASINDA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ulusal çapta yürütülen bu geniş kapsamlı soruşturma, Süper Lig ve alt liglerde temsilcileri bulunan Alanya spor kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Türk futbolunun şeffaflaşması adına atılan bu adımların, yerel kulüplerin yönetimsel standartlarına ve yasa dışı faaliyetlere karşı alacağı önlemlere olası yansımaları dikkat çekiyor.

Beş yıllık bir dönemi ve binlerce yöneticiyi kapsayan bu inceleme, Türk futbol tarihinde tek seferde yürütülen en büyük yönetimsel denetim süreçlerinden biri olarak değerlendiriliyor.