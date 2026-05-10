Sağlık Bakanlığı, son günlerde hantavirüs vakaları ve gemide yaşanan ölümler nedeniyle uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, vatandaşların sağlık durumlarının yakından izlendiğini ve şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisine rastlanmadığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilgili uluslararası sağlık otoriteleriyle koordinasyon içinde yürütülen süreç kapsamında vatandaşların düzenli olarak takip edildiği belirtildi. Yapılan değerlendirmelerde, üç Türk vatandaşında da herhangi bir semptom ya da hastalık bulgusuna rastlanmadığı kaydedildi.

“HERHANGİ BİR SEMPTOM VE HASTALIK BULGUSU YOK”

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, “İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, sağlık durumları iyi olan vatandaşların bugün Türkiye’ye getirileceğini ve tüm sürecin planlı şekilde yürütüldüğünü duyurdu.

TÜRKİYE’YE DÖNÜŞTE KARANTİNA UYGULANACAK

Türkiye’ye ulaşmalarının ardından üç vatandaşın da karantina altına alınacağı açıklandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılacak kontrollerle birlikte gözlem süreci başlatılacak ve gerekli testler uygulanacak.

Bakanlık, halk sağlığını korumak amacıyla tüm önlemlerin eksiksiz şekilde alındığını ve sürecin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, genellikle kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşabilen viral bir enfeksiyon olarak biliniyor. Virüs, bazı vakalarda yüksek ateş, halsizlik, solunum sıkıntısı ve böbrek sorunlarına yol açabiliyor. Hastalığın bulaşma riski, enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle temas edilmesiyle artabiliyor.

Uzmanlar, belirtiler görülmediği sürece panik yapılmaması gerektiğini, ancak yakın takip ve karantina uygulamasının olası risklerin önüne geçmek açısından önemli olduğunu belirtiyor.

TÜRK VATANDAŞLARININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre üç Türk vatandaşının genel sağlık durumu iyi ve şu ana kadar hastalığa işaret eden herhangi bir belirti bulunmuyor. Türkiye’ye dönüşlerinin ardından uygulanacak gözlem süreciyle durumları yakından izlenmeye devam edecek.