BİR takım temaslarda bulunmak üzere Berlin'de bulunan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, iş dünyasında önemli başarılara imza atan Türk iş insanlarını ofislerinde ziyaret etti. Almanya’ya yıllar önce işçi olarak gelen, bugün ise Avrupa ekonomisinde söz sahibi konuma yükselen Türk girişimcilerin başarı öykülerinin onurlandırıcı olduğunu söyledi.

ÜÇ KITAYA İHRACAT GÜCÜ

Dim’in ziyaret ettiği isimlerden biri olan Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU) Başkanı Remzi Kaplan, Avrupa’nın en büyük döner fabrikalarından biriyle üç kıtaya Türk döneri ihraç ederek sektörün öncü isimleri arasında yer alıyor. Türk mutfağını uluslararası pazarda başarıyla temsil eden Kaplan’ın yatırımları, Avrupa’daki Türk girişimciliğinin gücünü ortaya koyuyor.

'TÜRKLERİN AVRUPA'DAKİ ETKİSİ ARTIYOR'

Berlin’de ziyaret edilen bir diğer iş insanı ise Malatyalı Vahap Bayram oldu. İnşaat ve emlak sektöründe dev projelere imza atan Bayram’ın Almanya’daki yatırımları ve çalışmaları, Türk iş dünyasının Avrupa’daki etkisini her geçen gün artırıyor. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede, “Almanya’ya işçi olarak gelip bugün binlerce kişiye istihdam sağlayan, Avrupa ekonomisine yön veren Türk iş insanlarıyla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Gülser YİĞİT