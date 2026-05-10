Denizli’de dünyaevine giren Ramazan Bekrek ve Pınar Abas çiftinin düğünü, alışılmışın dışındaki bir fikirle gündeme geldi. Artan düğün maliyetleri nedeniyle farklı bir çözüm arayan damat Bekrek, damatlığını adeta reklam alanına çevirdi.

Yurt dışında gördüğü bir uygulamadan ilham aldığını söyleyen Bekrek, çevresindeki işletmelerle görüşerek yaklaşık 20 firmadan sponsorluk aldı. Firmaların isimleri ise damatlığın ön, arka ve kol bölümlerine yerleştirildi.

DÜĞÜN SALONUNDA HERKES TELEFONA SARILDI

Genç çift salona giriş yaptığı sırada davetliler ilk etapta damatlığın üzerindeki yazıları anlayamadı. Çift yaklaştıkça farklı sektörlerden firmaların isimleri fark edilince düğünde şaşkınlık yaşandı.

Birçok davetli cep telefonuyla görüntü çekmeye başladı. Özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

“Reklamlı damatlık” fikri sayesinde düğün bütçesinin önemli bölümünü karşıladığını belirten Bekrek, masrafların yaklaşık dörtte birinin sponsor desteğiyle finanse edildiğini söyledi.

“TÜRKİYE’DE İLK OLABİLİR”

Damat Ramazan Bekrek, uygulamanın Türkiye’de daha önce yapılmadığını düşündüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu fikir ilk önce yurt dışında yapılmıştı. Türkiye’de de neden olmasın dedim. Yaklaşık 20 firma sponsor oldu. Böylece düğün masraflarımızın dörtte birini karşıladık. Gülen de oldu, ilginç bulan da.”

Bekrek ayrıca eşinin de projeye başından itibaren destek verdiğini anlattı.

GELİNDEN DESTEK GELDİ

Gelin Pınar Abas ise ilk duyduğunda şaşırdığını ancak daha sonra fikri desteklediğini söyledi.

Abas, “Arkadaşlarım önce olmaz dedi ama ben neden olmasın diye düşündüm. Sonuçta maddi anlamda bizi rahatlattı. Farklı ve orijinal bir anı oldu” dedi.

SPONSORLAR DA MEMNUN KALDI

Damada destek veren işletmecilerden Burak Özenir, daha önce böyle bir teklif almadığını ancak fikri hemen kabul ettiğini söyledi.

Bir diğer sponsor İsmail Anatürk ise sponsorluk anlaşmasının tamamen karşılıklı güvene dayalı olduğunu ifade ederek, gece boyunca firmalarının isminin damatlık üzerinde yer alacağını belirtti.

Ekonomik şartların ağırlaşmasıyla birlikte düğün masrafları Türkiye’de son dönemin en çok konuşulan konularından biri olurken, Denizli’deki bu sıra dışı yöntem sosyal medyada “yaratıcı çözüm” yorumlarıyla gündem oldu.