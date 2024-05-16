Dev Oosterdam Alanya'ya geldi

Alanya'ya bu sabah 07.30'da Doğu Akdeniz turu ile Rodos'tan Oosterdam kruvaziyer gemisi iki bin kişiyle geldi. İçinde yüzme havuzundan, casinoya, internet kafeden mağazaya kadar dev bir tesis barındıran 285 metrelik gemi turizmcinin yüzünü bir kez daha güldürdü.



