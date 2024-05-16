16 May 2024 - 08:56- Turizm G:

Dev Oosterdam Alanya'ya geldi

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Sabah saatlerinde Alanya'ya, Akdeniz turu kapsamında gelen dev Oosterdam kruvaziyer gemisi iki bin kişiyle geldi

16 May 2024 - 08:56 - Turizm

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