Kemer ilçesinde yer alan Phaselis Antik Kenti Güney Limanı'nda, deniz yüzeyindeki kirliliğin önüne geçmek amacıyla yeni bir teknolojik adım atıldı. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çatısı altında ve QTerminals Antalya'nın destekleriyle bölgeye 575 metre uzunluğunda deniz bariyeri ile iki adet uzaktan kumandalı çöp kapar cihazı yerleştirildi.

Düzenlenen tanıtım programına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri katılım sağladı. Vali Şahin'in açıklamalarına göre, yılbaşından bu yana sürdürülen çevre koruma odaklı çalışmalar ilk meyvelerini Phaselis Koyu'nda vermeye başladı.

HEDEF KAYNAĞINDA SIFIR ATIK

Sistemin devreye alınmasıyla birlikte tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan koyda atıkların yayılımı engellenirken, uzaktan kumandalı cihazlar sayesinde su yüzeyi düzenli olarak temizlenebilecek. Vali Şahin, asıl amaçlarının atıkları denize ulaşmadan kaynağında durdurmak olduğunu belirterek, Sıfır Atık Vakfı ile yürütülen çalışmalara ve COP31 vizyonuna dikkat çekti.

UYGULAMA TÜM ANTALYA IRMAK AĞIZLARINA YAYILACAK MI?

Kemer'de başlatılan bu çevre dostu projenin, ilerleyen süreçte Antalya genelindeki tüm su kaynaklarını kapsaması planlanıyor. Vali Şahin'in aktardığı bilgilere göre, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile yapılacak yeni bir protokol sayesinde il sınırlarındaki bütün ırmak ağızlarına benzer bariyer sistemleri kurulacak. Sistemin işletilmesi aşamasında ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ortaklaşa görev alacak.

Bu genel planlama, Dimçayı ve Obaçayı gibi önemli akarsulara ev sahipliği yapan Alanya'da da deniz kirliliğinin önlenmesi adına muhtemel bir etki yaratma potansiyeli taşıyor. Projenin ilçe belediyeleriyle entegre şekilde yürütülecek olması, uygulamanın bölge genelinde yakından takip edilmesini sağlıyor.