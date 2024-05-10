- Eğitim

Bakan Yusuf Tekin tarih verdi: Yeni öğretmen kanunu geliyor

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Okullarda özellikle öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi için düzenleme hazırlıkları sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında öğretmenlere şiddete karşı yasal düzenleme için tarih verdi.

Yusuf Tekin Nereli? mask
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Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, öğrencisinin silahlı saldırısıyla öldürülmesinin ardından özellikle öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni düzenlemeler için hazırlık yapıyor. Bakanlığın bir süredir üzerinde çalıştığı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yeni tedbirlere yer verilirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den konuya ilişkin açıklama geldi. Tekin, "Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz" dedi.

Bakan Tekin, CNN Türk canlı yayınında şöyle konuştu:

"Bu konularla ilgili öğretmen arkadaşlarımıza tedbirlerimizi anlattığımız öğretmene yönelik şiddetin önlenmesine yönelik talepleri olmuştu. Biz de yeni bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlayacağımızı içine de şiddetle mücadelenin ekleneceğini söylemiştik. Şu anda düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Öğretmen kanuna koyduğumuz madde ile öğretmenlerimize yönelik şiddette cezaların yüzde 50 artırıcı bir madde koyuyoruz. Bu fiili işleyenlerin hafif cezalarının ertelenmesi hükümleri vardı. Biz öğretmenlerimize yönelik bu cezaların ertelenmesinin engellenmesini istedik. Öğretmene şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Son olarak sözleşmeli öğretmen arkadaşlarımızın da yaptıkları işin kamu görevlisi gibi kabul edilip devlet okullarındaki öğretmenlerimiz gibi yukarıdaki saydığım hususlar gibi değerlendirilmesi sağlanacak. Okullarımızdaki güvenlik görevlisi sayısını artırıp daha güçlü bir mekanizma kuracağız. Bize ulaşan taşkınlık söz konusu olmadı.

Yasal düzenleme şu anda ilgili kurullarla görüşülüyor. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilmiş olur. TBMM'nin takvimine göre Haziran ayı başında yasalaşacağını düşünüyoruz."

Kaynak: Karar

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10 May 2024 - 14:59 - Eğitim

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