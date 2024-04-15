- Ekonomi

İşte halka arz olacak firmaların listesi!

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2024 Nisan ayında halka arz edilecek şirketler ve talep toplama takvimleri yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği bir şirket daha, halka arz sürecine katılıyor. Yatırımcılar, hangi şirketlerin ne zaman halka arz olacağını ve arz fiyatlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

İşte halka arz olacak firmaların listesi! mask
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Nisan 2024'te yatırımcıların dikkatle izlediği halka arz takviminde, ay içerisinde piyasaya sürülecek olan şirketler mercek altına alınıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği bir şirketin halka arzı, hisse senedi almayı düşünen yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu yatırımcılar, "Hangi şirketler halka arz olacak ve talep toplama tarihleri ne zaman?" gibi sorularla bilgi arayışında bulunuyorlar.

SPK'nın 15-19 Nisan tarihli bültenine göre, Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arzı gerçekleşecek ve bu durum, pek çok yatırımcının ilgisini çekiyor. Halka arz edilecek şirketlerin değerlemesi ve talep toplama tarihleri gibi konular, yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

PEKİ HANGİ FİRMALAR HALKA ARZ OLACAK?

Nisan 2024 Halka Arz Takvimi'ne göre, yeni bir şirketin halka arz sürecine dahil olduğu bilgisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun haftalık yayınladığı bülten aracılığıyla paylaşıldı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın, SPK'nın onayını alarak halka arz edileceği ve bu sürecin tarihlerinin de kesinleştiği bildirildi. Böylece, RGYAS'ın halka arzı ile ilgili tüm detaylar resmi olarak duyuruldu.

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ 2024

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. SPK onayı ile halka arz oluyor. Şirket sermayesinin 303 milyon 716 bin 888 TL'den 331 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 27 milyon 283 bin 112 TL paylar ile mevcut ortaklardan Euro Cube Private Limited'in sahip olduğu 6 milyon 74 bin 338 TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 33 milyon 357 bin 450 TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 135 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Şirketin talep toplama tarihleri belli oldu. Rönesans GYO 17-18-19 Nisan tarihleri arasında talep toplayacak.

RÖNESANS GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. katılım endeksine uygun değil.

RÖNESANS GAYRİMNEKUL KAÇ LOT VERİR?

Rönesans GYO toplamda 33,357,450 LOT dağıtacak.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

2.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (1755 TL).
2.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (1485 TL).
2.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (1350 TL).
3.3 Milyon katılım ~ 9 Lot (1215 TL).
3.7 Milyon katılım ~ 8 Lot (1080 TL).
4.1 Milyon katılım ~ 7 Lot (945 TL).
4.5 Milyon katılım ~ 6 Lot (810 TL).
4.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (675 TL).

İşte halka arz olacak firmaların listesi!

Kaynak: Kamu Son Haber

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15 Nis 2024 - 04:44 - Ekonomi

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