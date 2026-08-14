Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün ve yönetim kurulunun uzun süredir yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. Kulübün önündeki en büyük engel olan transfer yasağı kapsamındaki FIFA dosyalarının tamamı kapatıldı.

Antalya Körfez Gazetesi muhabiri Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, bir süre önce 16'ya kadar çıkan uyuşmazlık dosyası sayısı, yapılan ödemelerle kademeli olarak eritildi. Dosya sayısı önce 7'ye, ardından 3'e düşürüldü ve son anlaşmalarla tamamen sıfırlandı. Çözüme kavuşturulan dosyaların bugün ya da yarın FIFA sisteminden de düşmesi bekleniyor.

600 BİN EUROLUK AÇIK KAPATILDI

Başkan Mustafa Ergün, daha önce basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda 16 dosyanın 9'unu çözdüklerini, kalan 7 dosyanın 4'ü için de avukatlar aracılığıyla protokol imzaladıklarını duyurmuştu. Sürecin sonunda ihtiyaç duyulan yaklaşık 600-700 bin Euro tutarındaki finansman açığı, kulübün önde gelen isimleri ve iş insanlarının desteğiyle sağlandı. Ergün, bu zorlu süreçte kulübe maddi ve manevi destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

TRANSFER TAHTASI NASIL AÇILACAK?

FIFA kuralları gereği, kesinleşmiş borçlar nedeniyle uygulanan transfer yasağının kalkması için tüm alacaklı taraflarla resmi uzlaşma sağlanması ve sisteme işlenmesi gerekiyor. Antalyaspor'un imzaladığı protokollerin ve yaptığı ödemelerin FIFA sistemine yansımasının ardından kulüp, yeni oyuncularına resmi sözleşme imzalatarak lisans çıkarabilecek duruma gelecek.

YENİ HEDEF MBAYE DIAGNE

Tahtanın açılmasına odaklanan kırmızı beyazlı ekipte gözler şimdiden yeni takviyelere çevrildi. Geçtiğimiz sezon Amedspor formasıyla 29 gol atarak TFF 1. Lig'de gol kralı olduğu belirtilen Mbaye Diagne için girişimler hız kazandı. Deneyimli golcünün hafta sonuna kadar kararını yönetime bildirmesi beklenirken, Antalyaspor yönetiminin bu transferi resmiyete dökmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi.