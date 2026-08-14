Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, vatandaşların kullanmadığı ancak bankalar nezdinde resmi kapatma işlemini tamamlamadığı kredi kartları ciddi finansal riskler barındırıyor. Kartlara yansıtılan yıllık aidatlar, ufak kesintiler veya unutulan düşük bakiyeler zaman içinde faiz eklenerek büyüyor.

Güncel olmayan iletişim bilgileri veya gözden kaçan tebligatlar sebebiyle bankaların uyarı mesajları tüketiciye ulaşmayabiliyor. Bu durum, kart sahiplerinin biriken borçtan ancak idari veya yasal takip süreci başladığında haberdar olmasına yol açıyor. Gecikme faizleriyle katlanan tutarlar ödenmediği takdirde dosyalar doğrudan icra müdürlüklerine devrediliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN RİSK SORGULAMASI

Dijital bankacılık entegrasyonu sayesinde tüketiciler, adlarına açılmış tüm finansal kayıtları e-Devlet kapısı üzerinden anlık olarak inceleyebiliyor. Sistemde bulunan "Risk Merkezi Raporu" ile "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Bankalar" hizmetleri, olası icra risklerini önceden görme imkanı tanıyor. Bu sorgulamalarla farkında olmadan açık bırakılan kartlar ve yasal takip aşamasına gelmiş gecikmeli bakiyeler tek ekranda listeleniyor.

İCRA TAKİBİ KREDİ NOTUNU SIFIRLIYOR MU?

Borçların icra aşamasına geçmesi, tüketiciye sadece ilave dosya ve avukat vekalet ücreti masrafları yansıtmakla kalmıyor. Aynı zamanda kişinin bankalar nezdindeki kredi sicili kalıcı olarak hasar görüyor ve kredi notu sıfırlanabiliyor. Finansal sicili temiz tutmak ve beklenmedik yasal süreçlerle karşılaşmamak için e-Devlet portalındaki bankacılık sorgulama ekranlarının belirli aralıklarla kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.