Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya genelinde ve bağlı 7 ilçede 13 Ağustos ve 15 Ağustos 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında yürütülecek yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle, belirlenen mahallelere günün büyük bölümünde enerji verilemeyecek.

AEDAŞ'ın yayımladığı verilere göre, kesintiler genellikle sabah 09:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 13 Ağustos 2026 tarihinde Merkez Çamköy, Cihadiye, Pınarlı ve Soğucaksu mahallelerinde enerji kesintisi yaşanacak. Aynı tarihte Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kargı köyü ve çevresinde de benzer çalışmalar yürütülecek. 15 Ağustos 2026

Cumartesi günü ise kesintilerin etki alanı genişleyerek Muratpaşa, Serik ve diğer ilçelerdeki çok sayıda mahalleyi kapsayacak.

KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGELER

Muratpaşa ilçesinde Güzeloba, Kızılsaray, Deniz ve Kışla mahallelerinde 15 Ağustos günü 09:00 ile 16:00 arasında yatırım çalışması yapılacak. Serik ilçesinde ise Deniztepesi, Üründü, Akbaş, Karataş, Bucakköy ve Akçaalan mahallelerinde bakım faaliyetleri sürdürülecek. Serik'e bağlı Bucakköy ve Sarıabalı mahallelerinde 09:30 ile 16:30, Cumalı mahallesinde ise 13:30 ile 19:30 saatleri arasında kesinti planlandı. Ayrıca Sorgun, Çardakköy, Beydiğin, Kızıldağ ve Demirciler bölgelerinde de eş zamanlı olarak altyapı yenileme işlemleri gerçekleştirilecek.

KESİNTİ ÖNCESİ HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Planlı kesintiler sırasında ev ve iş yerlerindeki elektronik cihazların zarar görmemesi için fişlerinin prizden çekilmesi büyük önem taşıyor. Enerjinin şebekeye ilk verildiği anlarda oluşabilecek ani voltaj dalgalanmaları, hassas beyaz eşya ve bilgisayarlarda arızalara yol açabiliyor. Vatandaşların kesinti saatlerinden önce gerekli hazırlıkları yapması ve güncel bilgileri kurumun resmi bilgilendirme kanallarından takip etmesi mağduriyetleri en aza indirecektir.

Antalya genelinde turizm ve tarım faaliyetlerinin yoğun olarak sürdüğü yaz aylarında yapılan bu altyapı çalışmaları, bölgedeki enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla yakından takip ediliyor. Şebeke yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesinti yaşanan bölgelere yeniden düzenli enerji akışı sağlanacak.