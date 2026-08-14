Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde saat 18.00 sularında ormanlık alanda alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların dumanları fark ederek yetkililere haber vermesiyle birlikte bölgeye acil durum ekipleri yönlendirildi.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN KONTROL

Edinilen bilgiye göre, ihbarın hemen ardından Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı birimleri harekete geçti. Söndürme operasyonuna havadan 3 helikopter destek sağlarken, karadan 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca sahada 50 teknik personel ve orman işçisi alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını engellemek için görev yapıyor.

RİSKLİ BÖLGELERDE HIZLI REFLEKS

Özellikle Çıralı gibi doğal ve turistik hassasiyeti yüksek alanlarda çıkan yangınlara karşı ekiplerin ilk müdahale hızı, olası büyük felaketlerin önüne geçilmesinde kritik rol oynuyor. Akdeniz havzasındaki yangın risklerine karşı teyakkuzda olan birimlerin, alevleri tamamen kontrol altına alma çalışmaları kesintisiz şekilde devam ediyor.