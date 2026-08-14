Türkiye İş Kurumu (İşkur) verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında ülke genelinde 890 bin 911 kişi işsizlik ödeneği almak için başvuruda bulundu. Açıklanan istatistikler, günde ortalama 4 bin 950 kişinin işini kaybederek kurumun kapısını çaldığını gösterdi. Yapılan başvuruların ardından 407 bin 865 kişi işsizlik maaşı almaya hak kazanırken, 483 bin 46 kişinin talebi ise gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle reddedildi.

Veriler, başvuru yapan her 10 kişiden 5'inin maaş alamadığını ortaya koydu. Başvuranların yüzde 45,8'i ödeneğe hak kazanırken, işsizlik ödeneğinden yararlanamayanların oranı yüzde 54,2 olarak kaydedildi. Yılın ilk yarısında 15-29 yaş grubundaki 315 bin 485 kişi işsizlik maaşı talep etti. Ancak bu gençlerin yalnızca 109 bin 776'sı ödeneğe hak kazanabildi, 205 bin 709 kişi ise kapsam dışında kaldı.

GENÇLERDE VE İLERİ YAŞ GRUBUNDA TABLO NASIL?

İşkur raporuna göre, 15-19 yaş grubunda başvuran 6 bin 605 gencin sadece 459'u maaş alabildi. Bu yaş grubunda ödeneğe erişemeyen 6 bin 146 kişi ile ret oranı yüzde 93 seviyesine ulaştı. Öte yandan, 2026 yılının ilk yarısında 60-64 yaş aralığındaki 5 bin 336 kişi ile 65 yaş ve üzerindeki bin 196 kişi de işsizlik ödeneği için başvuru yaptı. 60-64 yaş grubunda 2 bin 993 kişi, 65 yaş üstü grupta ise 661 kişi maaş alırken, kalan başvurular reddedildi.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI NEDEN REDDEDİLİYOR?

Yüz binlerce başvurunun olumsuz sonuçlanmasında, yasal mevzuattaki katı kurallar etkili oluyor. İşsizlik maaşı alabilmek için çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi bulunması gerekiyor. Genç işçilerin ve kısa süreli çalışanların bu prim gün sayılarını dolduramaması, ret oranlarının yüksek çıkmasındaki temel neden olarak öne çıkıyor.

Kurumun uzun vadeli istatistikleri, işsizlik ödeneği taleplerindeki artışı da gözler önüne seriyor. 2005 yılında 208 bin 421 olan yıllık başvuru sayısının, 2025 yılı itibarıyla 1 milyon 840 bin 163'e ulaştığı bildirildi. Son 20 yıllık süreçte başvuru rakamlarının 9 kat artış göstermesi, istihdam piyasasındaki değişimin uzun vadeli bir yansıması olarak değerlendiriliyor.