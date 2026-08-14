Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verileri, milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin Ocak 2027 döneminde alacağı zam oranları için ilk işareti verdi. Temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,78 olarak duyurulan enflasyon oranıyla birlikte, yeni yılın ilk maaş artışına yönelik hesaplamalar resmiyet kazandı.

Geçtiğimiz temmuz ayında kesinleşen altı aylık enflasyon farkı doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76 oranında artış yapılmıştı. Aynı dönemde 4C kapsamındaki memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 13,52 olarak uygulandı ve en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseldi.

OCAK 2027 İÇİN HANGİ KURUMLAR TAHMİN YAYIMLADI?

Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 1,78 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından, gözler yıl sonu beklentilerine çevrildi. Ocak 2027 zammına ilişkin ilk projeksiyonlar; Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanan raporlarla kamuoyuna aktarıldı. Bu üç farklı kurumun değerlendirmeleri, emekli maaşlarındaki olası artış için üç ayrı senaryoyu ortaya koyuyor.

ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANACAK?

Emekli maaşlarına yansıyacak nihai zam oranı, ağustos ayından aralık ayına kadar açıklanacak beş aylık enflasyon verisinin temmuz ayındaki yüzde 1,78'lik orana kümülatif olarak eklenmesiyle belirlenecek. Yılın ikinci yarısındaki tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eğilimi, hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yapılacak yüzdelik zammı hem de memur emeklilerinin enflasyon farkını doğrudan şekillendirecek.

Yeni yılın ilk ayında yürürlüğe girecek olan kesin zam oranları, 2027 yılının ocak ayı başında aralık dönemi enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla tam olarak netlik kazanacak.