2026 FIFA

Dünya Kupası A Grubu heyecanı, Meksika'nın Guadalajara kentinde oynanan Güney Kore ve Çekya karşılaşmasıyla başladı. Mısırlı hakem Amin Omar'ın yönettiği Guadalajara Stadyumu'ndaki mücadelede, Asya temsilcisi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısında her iki takımın da kontrollü bir oyun sergilediği ve golsüz tamamlanan maçın ikinci devresinde tempo arttı. Çekya, 59. dakikada Ladislav Krejci'nin kafa golüyle 1-0 öne geçerek avantaj yakaladı. Ancak Güney Kore'nin bu gole yanıtı gecikmedi ve 67. dakikada In-beom Hwang skora dengeyi getirdi.

BEŞİKTAŞLI OH SAHNEYE ÇIKTI

Mücadelenin son bölümünde galibiyet için yüklenen Güney Kore, aradığı golü 80. dakikada buldu. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Beşiktaş forması giyen Hyeon-gyu Oh, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Çekya'nın kalan dakikalardaki beraberlik çabaları sonuçsuz kaldı.

A GRUBU'NDA DENGELER NASIL ŞEKİLLENDİ?

Alınan bu sonucun ardından Güney Kore, turnuvaya 3 puanla güçlü bir başlangıç yaparken, Çekya ilk maçlar sonunda puanla tanışamadı. Spor ajanslarının aktardığına göre, Beşiktaşlı bir oyuncunun Dünya Kupası'nda ülkesine galibiyeti getirmesi, Türkiye liginin uluslararası arenadaki temsil gücü açısından da dikkat çekici bir not olarak istatistiklere yansıdı.