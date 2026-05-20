Alanya’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil refüje çıkarak durabildi. Cikcilli Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde yaşanan kazada sürücünün yara almadan kurtulması olası bir faciayı önledi.

Kaza, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mersin istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan A.G. yönetimindeki 07 NNN 47 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.

SÜRÜCÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATI

Kazanın ardından araç refüj üzerinde durabildi. Otomobilde bulunan sürücü A.G.’nin kazayı herhangi bir yaralanma yaşamadan atlatması sevindirdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemleri aldı.

ARAÇ ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, refüjde kalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

D-400 KARAYOLUNDA DİKKAT UYARISI

Alanya’nın en yoğun ulaşım güzergâhlarından biri olan D-400 kara yolunda zaman zaman benzer kazalar yaşanabiliyor. Yetkililer, sürücülere özellikle sabah saatlerinde hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kazanın can kaybı ya da yaralanma olmadan atlatılması, hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları açısından büyük bir şans olarak değerlendirildi.