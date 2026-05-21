MHP Manavgat İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törene MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş ve çok sayıda partili katıldı. Geçen hafta cuma günü görevden alınan Nooman Enhoş'un yerine atanan Hakan Rehber görevi devraldı. İl Başkanı Sadullah Güneş, MHP'de makamların gelip geçici olduğunu belirterek, "Asıl olan davadır. Asıl olan Türk milletine hizmettir. Asıl olan liderimize sadakat ve devletimize bağlılıktır. Bugün burada sadece bir görev değişikliği için toplanmadık. Bugün burada bir bayrağın elden ele taşınmasına, bir emanetin aynı inançla ve aynı sadakatle geleceğe yürütülmesine şahitlik ediyoruz. Bugüne kadar Manavgat İlçe Teşkilatımızda emek vermiş, alın teri dökmüş, gecesini gündüzüne katmış tüm dava arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu kutlu hareketin her neferi; bazen bir sokakta, bazen bir seçim çalışmasında, bazen gönüllerde iz bırakmıştır. Çünkü bu hareketin mayasında makam hırsı değil, memleket sevdası vardır. Görevini bugün itibarıyla devreden kıymetli Nooman Enhoş başkanımıza ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Göreve başlayan Hakan Rehber başkanımıza başarıla diliyorum" dedi.

