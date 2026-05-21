​MAHMUTLAR MUHTARLIĞI VE EMSAV ELE ELE VERDİ

​Mahmutlar Mahallesi, kahraman şehidini anmak için tek yürek oldu. Şehit Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli’nin şehadet yıl dönümü vesilesiyle, Mahmutlar Mahalle Muhtarlığı ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Alanya İlçe Başkanlığı ortaklaşa bir anma programı organize etti. Mahmutlar Mahalle Muhtarlığı önünde gerçekleştirilen programa katılım oldukça yoğundu.

​PROTOKOL VE SİYASET DÜNYASI ŞEHİT AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

​Duygu dolu anların yaşandığı programa, Şehit Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli’nin annesi Leyla Zencirli başta olmak üzere Alanya siyaseti ve askeri erkan büyük ilgi gösterdi.

​Katılımcılar arasında; MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Belediye Meclis Üyesi Kayhan Balta ve teşkilat üyeleri, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Kurt ile İlçe Başkanı Ramazan Durdu Söyler yer aldı. Çok sayıda vatandaş da şehidine ve onun emaneti olan ailesine sahip çıkmak adına muhtarlık binası önündeki yerini aldı. Anma programı kapsamında, aziz şehidimiz Zekeriya Zencirli’nin ve tüm şehitlerimizin ruhu için eller semaya açılarak dualar okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Program sonunda katılan vatandaşlara ve mahalle halkına lokma ikramında bulunuldu.

​KARAKOL KOMUTANI ŞEHİT AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

​Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Sezer Can da anma programına katılarak şehit ailesini acılı gününde yalnız bırakmadı.

​Hem mahalle halkının hem de Alanya protokolünün yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, şehidimizin ailesinin acısı paylaşılarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" mesajı bir kez daha kararlılıkla vurgulandı. (Sudi ÇANDIR)

