Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde, bir TIR ile iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralanarak bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 K 4065 plakalı TIR, seyir halindeyken 34 PMS 61 ve 34 PNK 09 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KİMLİKLER BELLİ OLDU

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde araçlarda bulunan Ali Y., Melek Y., Hamza Y., Hasan Y. ve Seden Y.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan R.Y., M.U, F.Y, S.Y, E.Y. ve F.Y. ise ambulanslarla Giresun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Güvenlik güçleri, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde trafik akışını güvenli şekilde sağlarken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Yetkililerin bildirdiğine göre, can kaybının yüksek olduğu bu kazaya yönelik soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor ve TIR sürücüsünün kimlik tespit işlemleri devam ediyor.