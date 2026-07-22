Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2027 yılı hac organizasyonu için gerçekleştirilen kura çekimi tamamlandı. Yaklaşık 1 milyon 878 bin kişinin katıldığı kura sonrasında kutsal topraklara gitmeye hak kazanan adaylar belli oldu. Sonuçlar, kura çekiminin ardından e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılırken, kesin kayıt hakkı elde eden adaylara kısa mesaj (SMS) ile de bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

Sonuçlar e-Devlet'ten öğrenilebiliyor

Hacı adayları, e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleriyle giriş yaparak kura sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Hac işlemleri ekranında adayların kesin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi yer alırken, kayıt sürecine ilişkin işlemler de elektronik ortam üzerinden takip edilebilecek.

Yaklaşık 1,9 milyon başvuru yapıldı

2027 yılı hac organizasyonu için Türkiye'ye 84 bin 942 kişilik kontenjan ayrıldı. Bu yıl ilk kez başvuran adaylarla birlikte önceki yıllarda kayıtlarını yenileyenlerin de dahil olduğu toplam 1 milyon 878 bin 46 kişi hac kurasına katıldı.

Başvuru sayısının kontenjandan çok daha fazla olması nedeniyle adaylar, noter huzurunda gerçekleştirilen bilgisayar destekli kura sistemiyle belirlendi.

Kesin kayıtlar 30 Temmuz'da başlıyor

Kurada kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, kayıt işlemlerini 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 08.30 itibarıyla yapabilecek. Kesin kayıt süreci 18 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

Yetkililer, belirlenen süre içerisinde kayıt yaptırmayan adayların haklarını kaybedebileceği uyarısında bulunurken, işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Hac yolculuğu Nisan 2027'de başlayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre hacı adaylarının kutsal topraklara hareketi 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dönüş kafilelerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında Türkiye'ye dönmesi planlanıyor.

Kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından hacı adaylarına konaklama düzeni, ulaşım organizasyonu, eğitim programları ve kafile planlamalarına ilişkin ayrıntılar ayrıca bildirilecek.

2027 hac takvimi

Hac kura çekimi: 22 Temmuz 2026

22 Temmuz 2026 Kura sonuçlarının açıklanması: 22 Temmuz 2026 saat 20.00

22 Temmuz 2026 saat 20.00 Kesin kayıt başlangıcı: 30 Temmuz 2026 saat 08.30

30 Temmuz 2026 saat 08.30 Kesin kayıtların sona ermesi: 18 Ağustos 2026

18 Ağustos 2026 Kafilelerin kutsal topraklara hareketi: 17 Nisan – 11 Mayıs 2027

17 Nisan – 11 Mayıs 2027 Türkiye'ye dönüş: 20 Mayıs – 15 Haziran 2027

Hacı adayları, sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirken, kesin kayıt hakkı kazananların belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.