ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Soydaş hakkında gözaltı kararı verilirken, paylaşımların yer aldığı sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Fatma Soydaş'ın 'ffatmaase_' kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram üzerinden yaptığı paylaşımların, Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasında düzenlenen 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçunu oluşturduğu değerlendirilerek resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda Soydaş'ın İstanbul'da bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Soruşturmaya konu olan paylaşımların yer aldığı TikTok ve Instagram hesapları için de adli işlem başlatıldı. Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli uygulanmasına karar verildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtirken, gözaltı işlemlerinin ardından Fatma Soydaş'ın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Savcılık, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini bildirdi.