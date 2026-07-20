Ünlü oyuncu, annesinin doğum günü olan 18 Temmuz'da kötü haberi aldığını belirterek, ablasından gelen mesajla büyük bir endişe yaşadığını ifade etti. Annesini telefonla aradığı sırada fenalaştığını anlatan Ünsal, o an yaşadığı duyguları tarif etmekte zorlandığını dile getirdi.

Paylaşımında, "Annemi aradım. Benimle konuşurken bir anda fenalaştı ve böylece yoğun bakım sürecimiz başladı. O an kulaklarımda tiz bir çınlama başladı. Hâlâ tarif edemediğim bir histi. Sanki yaşadığım her şeyi bedenimin içinden değil de yukarıdan izliyordum" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ YENİDEN ÇOCUK GİBİ HİSSETTİM"

Yaşadığı olayın kendisini yıllar öncesine götürdüğünü anlatan Ünsal, bir gecede yeniden çocukluğuna döndüğünü söyledi. Gece boyunca uyuyamadığını belirten oyuncu, sabahın ilk ışıklarıyla hastaneye gitmek üzere yola çıktığını ifade etti.

Ünsal, "Bir anda çocukluğuma, annemin dizinin dibinde oturan hâlime geri dönmüştüm. Kırk dört yaşında değil, altı yaşındaydım sanki" sözleriyle yaşadığı psikolojik süreci anlattı.

BABASINI KAYBETTİĞİ GÜNLERİ HATIRLADI

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle yıllar önce babasını kaybettiği dönemi yeniden hatırladığını belirten Ünsal, o günlerin acısını yeniden yaşadığını söyledi.

Babasının uzun süren hastalık sürecinin ardından vefat ettiğini anlatan oyuncu, o dönemde yaşadığı duyguların annesinin yoğun bakıma kaldırılmasıyla tekrar gün yüzüne çıktığını belirtti. İnsanların sevdiklerini kaybetme ihtimali karşısında beklenmedik tepkiler verebildiğini ifade eden Ünsal, ilk geceyi büyük bir endişe içinde geçirdiğini dile getirdi.

"AİLENİN CEO'SU OLDUM"

Yaşanan süreçte duygularını bir kenara bırakarak ailesi için güçlü durmaya çalıştığını söyleyen Ünsal, doktorlarla sürekli iletişim halinde olduğunu ve tüm süreci yakından takip ettiğini anlattı.

"Kriz anında bir anda ailenin CEO'suna dönüştüm. Doktorlarla konuşan, karar veren, herkesi organize eden kişi bendim" diyen oyuncu, hastanede geçirdiği gecenin hem fiziksel hem de duygusal açıdan kendisini oldukça yorduğunu ifade etti.

"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARDIK"

Paylaşımının devamında sevindirici haberi de veren Ünsal, annesinin sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

"Annemi yoğun bakımdan çıkardık, elektro şokla bize mucize yaşadık" ifadelerini kullanan oyuncu, bu zorlu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Tuba Ünsal'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sanat camiasından birçok isim ile takipçileri geçmiş olsun dileklerini ileterek annesine acil şifalar diledi.