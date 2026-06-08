Öğretmenden haber alınamaması üzerine başlatılan süreçte, ölüm nedeninin netleşmesi için otopsi ve soruşturma çalışmaları sürüyor.

ARKADAŞLARI ULAŞAMAYINCA EKİPLERE HABER VERDİ

Edinilen bilgilere göre Hamur ilçesindeki Soğanlıtepe İlkokulu'nda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan'dan bir süre haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Ağrı merkezdeki adrese sevk edilen polis ekipleri, eve girdiklerinde Koparan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından genç öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı.

SAVCILIK VE MİLLİ EĞİTİM HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında hem ölümün nedeni hem de öğretmenin görev sürecinde yaşadığı iddia edilen sorunların araştırılması bekleniyor.

EĞİTİM-İŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Eğitim-İş Ağrı Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilk değerlendirmelerde intihar ihtimali üzerinde durulduğu belirtilirken, olayın yalnızca adli boyutuyla ele alınmaması gerektiği vurgulandı.

Sendika, öğretmenin çalışma hayatında karşılaştığı öne sürülen sorunların da soruşturma kapsamına alınmasını istedi.

GÖREVLENDİRME SÜRECİYLE İLGİLİ İDDİALAR

Açıklamada, Irmak Ayşe Koparan'ın 2025-2026 eğitim öğretim yılı başında Soğanlıtepe İlkokulu'ndan Karakazan İlk ve Ortaokulu'na görevlendirildiği, daha sonra ise bu görevlendirmenin iptal edilerek yeniden eski okuluna gönderildiği iddiasına yer verildi.

Sendika, bu süreçte alınan kararların ve gerekçelerin açıklığa kavuşturulması gerektiğini savundu.

ŞİDDET VE MOBBİNG İDDİALARI ARAŞTIRILSIN ÇAĞRISI

Eğitim-İş Ağrı Şubesi, öğretmenin görev yaptığı okulda okul müdürüyle sorun yaşadığı ve şiddete maruz kaldığı yönündeki iddiaların da araştırılması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, söz konusu iddiaların doğruluğunun ortaya çıkarılması ve olay sonrası idarenin nasıl bir işlem yaptığına ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılması gerektiği ifade edildi.

Şu aşamada bu iddialarla ilgili resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir tespit bulunmuyor.

ULAŞIM VE EKONOMİK SIKINTILAR DA GÜNDEME GELDİ

Sendika açıklamasında, Koparan'ın ekonomik güçlükler yaşadığı ve Ağrı merkezden uzak köy okuluna ulaşım konusunda sorunlarla karşılaştığı yönündeki iddialara da dikkat çekildi.

Özellikle kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlerin ulaşım ve barınma problemlerinin uzun süredir eğitim camiasının gündeminde olduğu belirtilirken, benzer durumların önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı.

SORUŞTURMANIN SONUCU BEKLENİYOR

Irmak Ayşe Koparan'ın ölüm nedeni, adli tıp incelemesi ve savcılık soruşturmasının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Eğitim-İş Ağrı Şubesi ise olayın tüm yönleriyle, bağımsız ve şeffaf şekilde araştırılmasını talep ederek, ortaya atılan iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istedi.