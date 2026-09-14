GBWhatsApp, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Elif Merve Yılmaz olayı kapsamında adının geçmesinin ardından yeniden merak konusu oldu. Programda Elif Merve Yılmaz’ı taşıdığı belirtilen taksi şoförü Ersin’in GBWhatsApp kullandığının gündeme gelmesi, uygulamanın ne işe yaradığı ve resmi WhatsApp’tan hangi yönleriyle ayrıldığı sorularını beraberinde getirdi. GBWhatsApp, WhatsApp’ın sahibi tarafından geliştirilen resmi bir uygulama değil; üçüncü taraf geliştiriciler tarafından değiştirilmiş, WhatsApp altyapısıyla çalışmayı amaçlayan modifiye bir yazılım olarak biliniyor.

GBWHATSAPP NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR?

GBWhatsApp temel olarak standart WhatsApp deneyimine ek işlevler kazandırmayı amaçlayan resmi olmayan bir Android uygulaması. Farklı sürümlerinde son görülmeyi dondurma, çevrim içi durumunu veya “yazıyor...” bilgisini gizleme, okundu bilgisini farklı biçimlerde yönetme, tema ve arayüzü değiştirme gibi seçenekler bulunabiliyor. Bazı sürümlerde karşı tarafın sildiği mesaj veya durumları cihazda tutmaya yönelik özellikler de sunuluyor. Ancak GBWhatsApp tek bir resmi geliştirici ve standart dağıtım kanalına sahip olmadığından internette bulunan her APK'nın aynı özellikleri veya aynı güvenlik yapısını taşıdığı varsayılamıyor.

SİLİNEN MESAJLARI NASIL GÖSTEREBİLİYOR?

GBWhatsApp'ın en fazla merak edilen özelliklerinden biri “silinen mesajları görme” seçeneği. Bu tür özelliklerin çalışma mantığı genel olarak mesajın cihaza ulaştığı anda uygulama tarafından saklanmasına dayanıyor. Karşı taraf daha sonra WhatsApp'ın “Herkesten sil” özelliğini kullansa bile değiştirilmiş uygulama, daha önce cihazda tuttuğu içeriği kullanıcıya göstermeye devam edebiliyor. Dolayısıyla burada WhatsApp'ın sunucusundan silinmiş bir mesajın sonradan geri getirilmesinden ziyade, mesajın silinmeden önce cihaz tarafında korunması söz konusu olabiliyor. Bu özelliklerin işleyişi kullanılan GBWhatsApp sürümüne göre değişebiliyor.

GBWHATSAPP RESMİ Mİ, GÜVENLİ Mİ?

WhatsApp'ın kendi yardım merkezinde GB WhatsApp açık biçimde “resmi olmayan uygulamalar” arasında sayılıyor. Şirket, üçüncü taraflarca geliştirilen bu tür uygulamaların güvenlik ve gizlilik yöntemlerini doğrulayamadığını belirtiyor. Resmi açıklamada, bu yazılımların kötü amaçlı yazılım içerebileceği, kişisel verilerin çalınmasına veya telefonun zarar görmesine yol açabileceği ve mesaj, konum ya da paylaşılan dosyaların gizliliğinin garanti edilemeyeceği uyarısı yapılıyor. Bu nedenle resmi mağaza dışında indirilen bir APK dosyasının kaynağı, talep ettiği izinler ve güncelleme mekanizması ayrıca güvenlik riski oluşturabiliyor.

GBWHATSAPP KULLANANLARIN HESABI KAPANABİLİR Mİ?

Evet. WhatsApp, resmi olmayan uygulamaların kullanılmasının veya WhatsApp hesabının bu tür uygulama ve internet sitelerine bağlanmasının Hizmet Şartları'nı ihlal ettiğini bildiriyor. Şirketin yardım merkezine göre GB WhatsApp gibi resmi olmayan sürümleri kullanan hesaplar geçici veya kalıcı olarak engellenebiliyor; bazı hesap özelliklerine de kısıtlama getirilebiliyor. Kullanıcıların “Giriş yapmak için resmi WhatsApp uygulamasına ihtiyacınız var” veya resmi olmayan uygulama kullanıldığı için oturumun kapatıldığını bildiren sistem mesajlarıyla karşılaşabileceği belirtiliyor.

TELEFONA APK OLARAK KURMAK NEDEN RİSKLİ?

GBWhatsApp genellikle Android cihazlara üçüncü taraf internet sitelerinden edinilen APK dosyaları üzerinden kuruluyor. APK ile uygulama kurmak tek başına bir yazılımın zararlı olduğu anlamına gelmese de dosyanın güvenilirliği doğrudan dağıtım kaynağına bağlı hale geliyor. Google'ın Play Protect sistemi de resmi olmayan WhatsApp sürümlerine ilişkin güvenlik uyarıları gösterebiliyor ve riskli görülen uygulamaları devre dışı bırakabiliyor. Özellikle rehber, fotoğraf, mikrofon, depolama, bildirimler ve mesajlaşma verileri gibi geniş kapsamlı izinlere erişebilen bir uygulamanın güvenilir olmayan kaynaktan kurulması, olası bir güvenlik ihlalinin etkisini büyütebilir.

GBWHATSAPP KULLANMAK YASAK MI?

GBWhatsApp kullanımı konusunda “uygulamayı telefona yüklemek başlı başına suçtur” şeklinde genel bir değerlendirme yapmak doğru değil. Buna karşılık uygulamanın kullanılması WhatsApp'ın kendi Hizmet Şartları'na aykırı ve bunun sonucu hesap kısıtlaması veya engelleme olabiliyor. Ayrıca uygulamanın hangi amaçla kullanıldığı hukuki değerlendirmeyi değiştirebilir. Başkasına ait yazışmaların, kişisel verilerin veya özel iletişim içeriklerinin hukuka aykırı biçimde ele geçirilmesi ve paylaşılması ayrı hukuki sonuçlar doğurabilir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun daha önce WhatsApp yazışmalarının rıza dışında elde edilmesine ilişkin değerlendirmelerinde de olayın Türk Ceza Kanunu'nun kişisel verilere ilişkin hükümleri kapsamında ele alınabileceğine işaret edildi.

GBWHATSAPP KULLANANLAR NE YAPMALI?

WhatsApp'ın resmi tavsiyesi, resmi olmayan uygulamaların cihazdan kaldırılması ve WhatsApp veya WhatsApp Business'ın resmi sürümüne geçilmesi yönünde. Şirket ayrıca resmi olmayan uygulamalarda oluşturulan sohbet geçmişinin resmi uygulamaya sorunsuz biçimde aktarılacağını garanti etmiyor. Bu nedenle geçiş yapılırken önemli verilerin kaybolabileceği ihtimali de göz önünde bulundurulmalı. Kullanıcıların WhatsApp içindeki “Bağlı cihazlar” bölümünü kontrol ederek tanımadıkları oturumları kapatmaları, telefonlarında bilinmeyen kaynaklardan kurulmuş uygulamaları gözden geçirmeleri ve hesap güvenliği için iki adımlı doğrulamayı kullanmaları da alınabilecek temel önlemler arasında yer alıyor.

GBWHATSAPP İLE RESMİ WHATSAPP ARASINDAKİ TEMEL FARK

İki uygulama arasındaki en önemli ayrım yalnızca ek özellikler değil, yazılımın kim tarafından geliştirildiği ve güvenlik sorumluluğunun kimde olduğudur. Resmi WhatsApp desteklenen dağıtım kanalları, güncellemeler ve şirketin açıkladığı güvenlik politikaları kapsamında sunulurken GBWhatsApp üçüncü tarafların değiştirdiği bir yazılım niteliğinde. Ek gizlilik seçenekleri, silinen içerikleri saklama veya arayüzü değiştirme gibi özellikler kullanıcılar açısından cazip görünse de WhatsApp, bu uygulamaların güvenlik uygulamalarını doğrulayamadığını açıkça belirtiyor. Bu nedenle GBWhatsApp kullanmayı düşünenlerin yalnızca sunduğu ek özellikleri değil; hesap kapatma, veri güvenliği, kötü amaçlı yazılım ve kişisel mahremiyet risklerini de hesaba katması gerekiyor.