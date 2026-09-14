Avrupa Birliği'nin (AB) Schengen bölgesinde uygulamaya koymaya hazırlandığı parmak izi ve yüz taraması zorunluluğu, altyapı yetersizliklerine takıldı. Yeni Giriş-Çıkış Sistemi (EES), havalimanlarında oluşan aşırı yoğunluk ve teknik sorunlar sebebiyle aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 9 ülkede ileri bir tarihe ertelendi.

Uygulamayı askıya alan ülkelerin Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre olduğu bildirildi. Sınır kapılarında yolcu akışını yavaşlatmamak ve turizm sezonlarında seyahat krizlerine yol açmamak için bu geçiş noktalarında sistem tamamen hazır olana dek biyometrik veri toplanmayacak.

ALTYAPI YETERSİZLİĞİ ERTELETİ

Geçtiğimiz yılın ekim ayında kademeli olarak test edilmeye başlanan sistemin, bu yılın ilk aylarında tam kapasiteyle devreye girmesi planlanıyordu. Yansıyan detaylara göre AB, üye ülkelere geçiş sürecini tamamlamaları için daha önce 150 günlük bir esneklik süresi tanımıştı. Ancak havalimanlarındaki teknik hazırlıkların tamamlanamaması, söz konusu 9 ülkenin bu kararı almasına neden oldu.

YOLCULAR İÇİN ŞİMDİ NE OLACAK?

Alınan yeni erteleme kararı, AB dışından Schengen bölgesine seyahat eden yolcuların sınır geçiş süreçlerini doğrudan etkiliyor. Sistemdeki teknik arızalar giderilene ve altyapı eksiklikleri tamamlanana kadar, yolcular mevcut pasaport kontrol usulleriyle seyahat etmeye devam edecek. Bu süreçte parmak izi veya yüz taraması gibi biyometrik doğrulama adımları uygulanmayacak.